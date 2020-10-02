В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 1 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 13,9%, нових летальних випадків - на 6,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 4 633 до 217 661, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 4 261 порівняно з попередньою добою, 29 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 2 жовтня в Україні зареєстровано 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 4 261 летальний, 96 591 особа видужала.

За добу зафіксовано 4 633 нових випадки захворювання, одужали 2 148 осіб, померли 68 осіб.

Таким чином, 1 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто видужав, - 4 633 проти 2 148.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 2 жовтня становила 116 809 осіб, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (23 602), Львівській (20 826) та Харківській областях (19 588).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 452 випадки;

Волинська область — 8 325 випадків;

Дніпропетровська область — 6 422 випадки;

Донецька область — 3 650 випадків;

Житомирська область — 6 265 випадків;

Закарпатська область — 10 004 випадки;

Запорізька область — 4 284 випадки;

Івано-Франківська область — 13 968 випадків;

Кіровоградська область — 1 141 випадок;

м. Київ — 23 602 випадки;

Київська область — 9 428 випадків;

Львівська область — 20 826 випадків;

Луганська область — 1 140 випадків;

Миколаївська область — 3 369 випадків;

Одеська область — 14 069 випадків;

Полтавська область — 2 512 випадків;

Рівненська область — 12 770 випадків;

Сумська область — 4 677 випадків;

Тернопільська область — 13 996 випадків;

Харківська область — 19 588 випадків;

Херсонська область — 1 250 випадків;

Хмельницька область — 6 432 випадки;

Чернівецька область — 14 787 випадків;

Черкаська область — 4 295 випадків;

Чернігівська область — 4 409 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 2 жовтня. Інфографіка: РНБО

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 2 жовтня, почався 205-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як з 5 жовтня в Україні оновили карантинне зонування.

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