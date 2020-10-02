В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 1 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 13,9%, нових летальних випадків - на 6,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 4 633 до 217 661, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 4 261 порівняно з попередньою добою, 29 вересня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 2 жовтня в Україні зареєстровано 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 4 261 летальний, 96 591 особа видужала. За добу зафіксовано 4 633 нових випадки захворювання, одужали 2 148 осіб, померли 68 осіб. Таким чином, 1 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто видужав, - 4 633 проти 2 148. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 2 жовтня становила 116 809 осіб, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (23 602), Львівській (20 826) та Харківській областях (19 588). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 6 452 випадки; Волинська область — 8 325 випадків; Дніпропетровська область — 6 422 випадки; Донецька область — 3 650 випадків; Житомирська область — 6 265 випадків; Закарпатська область — 10 004 випадки; Запорізька область — 4 284 випадки; Івано-Франківська область — 13 968 випадків; Кіровоградська область — 1 141 випадок; м. Київ — 23 602 випадки; Київська область — 9 428 випадків; Львівська область — 20 826 випадків; Луганська область — 1 140 випадків; Миколаївська область — 3 369 випадків; Одеська область — 14 069 випадків; Полтавська область — 2 512 випадків; Рівненська область — 12 770 випадків; Сумська область — 4 677 випадків; Тернопільська область — 13 996 випадків; Харківська область — 19 588 випадків; Херсонська область — 1 250 випадків; Хмельницька область — 6 432 випадки; Чернівецька область — 14 787 випадків; Черкаська область — 4 295 випадків; Чернігівська область — 4 409 випадків. Кількість хворих на коронавірус станом на 2 жовтня. Інфографіка: РНБО Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 2 жовтня, почався 205-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як з 5 жовтня в Україні оновили карантинне зонування.