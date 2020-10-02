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Суспільство 2020-10-02T11:15:04+03:00
Українські Новини
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, ковід
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 1 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 13,9%, нових летальних випадків - на 6,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 4 633 до 217 661, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 4 261 порівняно з попередньою добою, 29 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 2 жовтня в Україні зареєстровано 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 4 261 летальний, 96 591 особа видужала.

За добу зафіксовано 4 633 нових випадки захворювання, одужали 2 148 осіб, померли 68 осіб.

Таким чином, 1 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто видужав, - 4 633 проти 2 148.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 2 жовтня становила 116 809 осіб, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (23 602), Львівській (20 826) та Харківській областях (19 588).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 452 випадки;
  • Волинська область — 8 325 випадків;
  • Дніпропетровська область — 6 422 випадки;
  • Донецька область — 3 650 випадків;
  • Житомирська область — 6 265 випадків;
  • Закарпатська область — 10 004 випадки;
  • Запорізька область — 4 284 випадки;
  • Івано-Франківська область — 13 968 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 141 випадок;
  • м. Київ — 23 602 випадки;
  • Київська область — 9 428 випадків;
  • Львівська область — 20 826 випадків;
  • Луганська область — 1 140 випадків;
  • Миколаївська область — 3 369 випадків;
  • Одеська область — 14 069 випадків;
  • Полтавська область — 2 512 випадків;
  • Рівненська область  — 12 770 випадків;
  • Сумська область — 4 677 випадків;
  • Тернопільська область — 13 996 випадків;
  • Харківська область — 19 588 випадків;
  • Херсонська область — 1 250 випадків;
  • Хмельницька область — 6 432 випадки;
  • Чернівецька область — 14 787 випадків;
  • Черкаська область — 4 295 випадків;
  • Чернігівська область — 4 409 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 2 жовтня. Інфографіка: РНБОКількість хворих на коронавірус станом на 2 жовтня. Інфографіка: РНБО

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 2 жовтня, почався 205-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як з 5 жовтня в Україні оновили карантинне зонування.

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В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
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