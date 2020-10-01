У Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і 4 учнів

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилося на рівні 4, переведених на дистанційне навчання класів в порівнянні з минулою добою зменшилася на 2 до 273 .

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 369 учнів і 248 вчителів.

Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 40 груп.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на 30 вересня кількість закритих на карантин шкіл в Києві зменшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 1 до 275.

Тим часом за минулу добу, 30 вересня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області збільшилася на 140 осіб до 9 279, померлих - на 4 людини до 178.

Крім того, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 30 вересня збільшилася на 377 осіб до 23 155, померлих - на 10 до 391.

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