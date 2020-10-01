підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 жовтня 2020, четвер, 19:25 5
Суспільство 2020-10-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і 4 учнів

У Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і 4 учнів

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ, Карантин в школах, Навчальні заклади, Коронавірус, Коронавірус в школі
Дистанційне навчання. Фото: Pixabay
Дистанційне навчання. Фото: Pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилося на рівні 4, переведених на дистанційне навчання класів в порівнянні з минулою добою зменшилася на 2 до 273.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 369 учнів і 248 вчителів.

Також в столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 40 груп.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на 30 вересня кількість закритих на карантин шкіл в Києві зменшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 1 до 275. 

Тим часом за минулу добу, 30 вересня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області збільшилася на 140 осіб до 9 279, померлих - на 4 людини до 178.

Крім того, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 30 вересня збільшилася на 377 осіб до 23 155, померлих - на 10 до 391.

Більше новин про: Карантин Київ Карантин в школах Навчальні заклади Коронавірус Коронавірус в школі

Озера на Оболоні небезпечні для здоров’я, - правоз...
Google представила Pixel 5 і Pixel 4a 5G. Ціна нов...
У Черкаській області ще в двох школах оголосили ка...
Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в...
Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ
Виконання доходів держбюджету покращилося за 8 місяців, - Пацкан
Новини
Митна та Податкова служба за січень-вересень перерахувала на 7 млрд гривень менше, ніж заплановано 19:38
У Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і 4 учнів 19:25
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Фото: uefa.org
Динамо і Шахтар дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу 19:19 Фото
Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони 19:04
Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в "червону". В Україні оновили карантинне зонування 18:54
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
більше новин
Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok