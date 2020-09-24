Київ перейшов з "помаранчевої" зони в "жовту"

Згідно з результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведено з "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки в "жовту", Тернопіль - з "помаранчевої" в "червону".

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"З 00:00 28 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ перейшов в "жовту зону" , — написав він.

У "червоній зоні" з 28 вересня буде Тернопіль і Бережани Тернопільської області.

Всього в "червону зону" потрапили 2 адмінодиниці.

До "помаранчевої зони" віднесені такі обласні центри: Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці.

Таким чином, з 28 вересня в "помаранчевій зоні" будуть 6 обласних центрів.

До "жовтої зони" віднесені такі обласні центри: Вінниця, Луцьк, Дніпро (переведений з "зеленої зони"), Житомир, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава (переведена з "зеленої зони"), Рівне, Черкаси, Чернігів.



У Київській області до "помаранчевої зони" віднесені Обухів, Києво-Святошинський і Баришівський райони.



До "жовтої зони" в Київській області з 28 вересня віднесені Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Переяслав, Ірпінь, Славутич і Фастів, а також Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський , Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський і Яготинський райони.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.



Раніше в частині територій "червоної зони" дозволили працювати школам і пасажирському транспорту.

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