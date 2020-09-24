Київ перейшов з "помаранчевої" зони в "жовту"

Згідно з результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведено з "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки в "жовту", Тернопіль - з "помаранчевої" в "червону". Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. "З 00:00 28 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ перейшов в "жовту зону" , — написав він. У "червоній зоні" з 28 вересня буде Тернопіль і Бережани Тернопільської області. Всього в "червону зону" потрапили 2 адмінодиниці. До "помаранчевої зони" віднесені такі обласні центри: Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці. Таким чином, з 28 вересня в "помаранчевій зоні" будуть 6 обласних центрів. До "жовтої зони" віднесені такі обласні центри: Вінниця, Луцьк, Дніпро (переведений з "зеленої зони"), Житомир, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава (переведена з "зеленої зони"), Рівне, Черкаси, Чернігів. У Київській області до "помаранчевої зони" віднесені Обухів, Києво-Святошинський і Баришівський райони. До "жовтої зони" в Київській області з 28 вересня віднесені Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Переяслав, Ірпінь, Славутич і Фастів, а також Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський , Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський і Яготинський райони. Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки. Раніше в частині територій "червоної зони" дозволили працювати школам і пасажирському транспорту.