Долар і євро для платіжних карток продовжують дорожчати

У п'ятницю курс продажу долара для платіжних карт станом на 10:30 підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 4,35 коп. до 28,4783 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 6,08 коп. до 28,1694 UAH / USD у той час, як Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує з ниження економіки в разі посилення карантину

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 6,62 коп. до 32,8544 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,83 коп. до 33,4753 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 28,1694 28,4783 32,8544 33,4753 3,55 3,76 Максимальний 28,3200 28,7500 33,1800 33,8500 3,58 3,80 мінімальний 27,0000 28,4000 31,5000 33,3000 3,52 3,73

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD, а курс рубля в кінці робочого тижня обвалився

Тим часом Нацбанк очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

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