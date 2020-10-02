підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 жовтня 2020, пʼятниця, 14:16 10
Фінанси 2020-10-02T16:30:05+03:00
Українські Новини
Долар і євро для платіжних карток продовжують дорожчати

Долар і євро для платіжних карток продовжують дорожчати

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро
Банківська картка. Фото: kredit-ubanka.ru
Банківська картка. Фото: kredit-ubanka.ru

У п'ятницю курс продажу долара для платіжних карт станом на 10:30 підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 4,35 коп. до 28,4783 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 6,08 коп. до 28,1694 UAH / USD у той час, як Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 6,62 коп. до 32,8544 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,83 коп. до 33,4753 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 28,1694 28,4783 32,8544 33,4753 3,55 3,76
Максимальний 28,3200 28,7500 33,1800 33,8500 3,58 3,80
мінімальний 27,0000 28,4000 31,5000 33,3000 3,52 3,73

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю  курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD, а курс рубля в кінці робочого тижня обвалився

Тим часом  Нацбанк очікує зміцнення гривні  з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі
Антирекорд із захворюваності на коронавірус зростає попри зменшення тестувань
Новини
Закон про столицю від "Слуг народу" є антиєвропейським, — Карасьов 16:43
Жеребкування Ліги Європи УЄФА. Фото: uefa.org
Визначилися суперники футболістів луганської Зорі на груповому етапі Ліги Європи УЄФА 16:15 Фото
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
У Києві на "Вокзальній" сталася стрілянина і бійка, поранено жінку 16:13
З середини жовтня Київ переведе частину снігоприбиральної техніки на цілодобове чергування 16:00
більше новин
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
Порошенко веде на вибори по Києву колишню кандидатку Єдиної Росії. Колаж: 112
Європейська солідарність Порошенка висунула до Київради кандидата, яка працювала на пропутінську Єдину Росію, - експерт 12:41 Відео
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
більше новин
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok