Курс долара для платіжних карт після падіння почав дорожчати

У середу, 30 вересня, станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карт підвищився у порівнянні з 29 вересня на 3,31 коп. до 28,4402 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,70 коп. до 28,1199 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 13,62 коп. до 32,7481 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 17,67 коп. до 33,3712 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,1199 28,4402 32,7481 33,3712 3,34 4,15 Максимальний 28,3190 28,7500 33,1000 33,7000 3,52 5,00 Мінімальний 27,0000 28,3500 31,5000 33,1000 3,00 3,66

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD в порівнянні з курсом валют 29 вересня.

Також Національний банк України очікує, що гривня зміцниться, коли почнуться продажі нового врожаю зернових. Гелетій додав, що НБУ не відмовлявся і не збирається відмовлятися від плавучого курсоутворення.

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