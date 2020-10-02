Коболєв заразився коронавірусом

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв захворів на коронавірусну інфекцію.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Черговий COVID-антирекорд в Україні, і я, на жаль, частина цієї статистики ... Відчуваю себе добре, сподіваюся, що нюх не втрачу, ні реальний, ні діловий", - написав він.

Коболєв нагадав, що менеджмент і співробітники "Нафтогазу" з березня працюють переважно дистанційно.

Також він додав, що під час його самоізоляції обов'язки голови правління "Нафтогазу" буде виконувати тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Як повідомляли Українські Новини, про зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 повідомив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Крім того, COVID-19 виявили також у депутата від фракції "Слуга Народу" Жана Беленюка.

Тим часом про захворювання на коронавірус розповів президент США Дональд Трамп – він з дружиною отримав позитивні результати тесту на COVID-19.

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