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Українські Новини
Трамп захворів на коронавірус

Трамп захворів на коронавірус

Надежда Комендантова
Дональд Трамп, Коронавірус, Коронавірус в США, коронавірус у Трампа
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Після проведення дебатів кандидатів у президенти Трампа та Байдена, чинний президент США Дональд Трамп написав, що він та його дружина Меланія отримали позитивні результати тестів на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це Трамп повідомив в Twitter.

"Сьогодні вночі, @FLOTUS (нікнейм Меланії в Twitter - ред.) і я здали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до карантину і процесу відновлення. Ми подолаємо це разом!"- написав президент США.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Трамп написав, що у його помічниці Хоуп Хікс тест показав коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня в США відбулися перші дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. В ході цих дебатів Байден назвав Трампа "щеням Путіна"

А Дональд Трамп, своєю чергою, згадав Україну та роботу в компанії Burisma Хантера Байдена, сина його суперника на президентських виборах США Джо Байдена.

Словесна дуель відбулася на майданчику Університету в Клівленді, штат Огайо. Час - 21.00 за місцевим (4 годині ранку за Києвом). Дебати тривали близько півтори години. Їх план полягав у обговоренні 6 тем, на кожну з яких було відведено по 15 хвилин.

Трамп сумнівався в чесності майбутнього голосування, засуджував рух Антифа, часто перебивав опонента і ведучого, пообіцяв опублікувати свою податкову декларацію, багато говорив про підтримку армії та поліції, звинувачував Китай в коронавірусній пандемії, не став відрікатися від прихильників білого супремасизму.

Байден назвав Трампа "клоуном" і пропонував "заткнутися", пообіцяв створити 7 мільйонів робочих місць і привести економіку до зростання на 1 трильйон доларів, критикував план медичної реформи Трампа, пообіцяв не оголошувати себе президентом до офіційних результатів.

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