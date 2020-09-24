Коболев объяснил убытки "Нефтегаза" за 1-е полугодие 2020

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев связывает убыток "Нефтегаза" в 1-м полугодии 2020 года со снижением цен на газ в Европе.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Цены на газ в Европе (NCG) с начала года упали на 58% до рекордно исторических минимумов. Была бы наивно думать, что такая же участь обойдет "Нефтегаз". Снижение спроса и цен на энергоресурсы повлияло на все сегменты нашей деятельности. Мы зафиксировали убыток в отчетности за первое полугодие", - написал Коболев.

Он подчеркнул, что "Нефтегаз" имеет взвешенный план действий и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода.

В частности компания сократила капитальные инвестиции на 50%.

"Также финансовое состояние "Нефтегаза" значительно улучшится, если ситуацию с долгами облгазов, газсбытов и ТКЭ урегулируют честно, без предвыборного популизма и в пользу государственной компании. Сейчас долг этих предприятий составляет около 100 млрд гривен", - подчеркнул Коболев.

В то же время он добавил, что стимулирующая рента для добычи, упрощение разрешительных документов, открытие доступа к Черноморскому шельфу и подписания соглашений о разделе продукции (СРП), конкурсы по которым были проведены год назад, могли бы значительно улучшить результаты сегмента добычи газа.

Как сообщали Українські Новини, Коболев заявил, что Украина получит от "Газпрома" $2 млрд по транзитному контракту в 2020.

Ранее оклад членов правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" составляли 520 тыс. гривен, а выплата ежемесячных премий и прочего вознаграждения должны выплачиваться согласно коллективному договору, говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли приказом №681 от 13 апреля 2016.

Кроме того, "Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

Также согласно контрактам правления "Нефтегаза" - 520 тыс. зарплаты, премии, бонусы и помощь на оздоровление.

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