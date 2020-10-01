Рубль продовжує зростати в ціні. Курс російської нацвалюти на 1 жовтня

У четвер, 1 жовтня, середній курс покупки рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів в порівнянні з курсом рубля в середу, 30 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 2 копійки і становить 3,80 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 1 жовтня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,31 3,80 Максимальний 3,62 5,00 мінімальний 2,60 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 вересня на 1,49 коп. до 28,4061 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 0,94 коп. до 28,2033 UAH/USD.

Також з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків.

Крім того, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився в 2,1 раза з 45,657 млрд гривень (на 1 вересня) до 21,275 млрд гривень (на 1 жовтня).

А в вересні сальдо інтервенцій Національного банку на міжбанку було від'ємним і становило 0,2 млрд доларів.

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