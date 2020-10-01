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01 жовтня 2020, четвер, 16:12 5
Суспільство 2020-10-01T17:15:01+03:00
Українські Новини
Словенія дозволила українцям в'їзд без проходження карантину при пред'явленні негативного тесту на COVID-19

Словенія дозволила українцям в'їзд без проходження карантину при пред'явленні негативного тесту на COVID-19

Александр Савич
Словенія, коронавірус у світі, Тест на коронавірус, коронавірус у Словенії
Словенія дозволила українцям не проходити карантин при наявності негативного тесту на коронавірус. Фото: pixabay.com
Словенія дозволила українцям не проходити карантин при наявності негативного тесту на коронавірус. Фото: pixabay.com

З 1 жовтня громадянам України дозволено в'їзд до Словенії без необхідності проходження 10-денного карантину при наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Про це повідомляє посольство України в Словенії, передають Українські Новини.

Тест повинен бути зроблений в країнах Європейського Союзу, Шенгенської зони, Словенії чи в установах, які Інститут мікробіології та імунології Словенії та Національна лабораторія Словенії з охорони здоров'я визнали надійними і які є в переліку Національної лабораторії.

Також в повідомленні вказаний список пунктів для проходження тестування на коронавірус в Україні.

Як повідомляли Українські новини, у вересні для українських туристів відкрили свої кордони ще 4 країни.

Також Словенія була першою країною в Європі, яка оголосила про закінчення епідемії коронавірусу і заявила, що повністю виходить з карантину в травні.

Крім того, Болгарія заборонила українцям в'їзд без тесту на COVID-19.

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