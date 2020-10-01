Болгарія змінила умови для в'їзду українців на свою територію

Тоді як уряд Румунії продовжив дію режиму НС , який передбачає закриття кордонів, у Болгарії заборонили громадянам України в'їжджати на свою території без низки необхідних документів.

Як передають Українські Новини, про це йдеться в повідомленні Посольства України в Болгарії.

З 1 жовтня 2020 року громадянам України, які бажають відвідати територію Болгарії необхідно провести ПЛР-тестування за 72 години до перетину кордону і мати при собі довідку про негативний результат тесту.

"У відповідному документі повинні бути вказані особисті дані особи, відомості про лабораторію, де був проведений тест, а також прописаний латиницею метод і негативний результат ", — йдеться в повідомленні посольства.

Згідно з даними сервісу Worldometer, в Болгарії з початку пандемії коронавірусу в Болгарії було виявлено 20 833 випадки зараження. Від COVID-19 померли 825 осіб, ще 14 634 - змогли подолати захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав 52 держави, які попри пандемію залишаються відкритими для українців.

Також повідомлялося, що Кабмін заборонив транзитні подорожі через територію України для іноземних громадян.

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