підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 жовтня 2020, четвер, 12:57 8
Європа 2020-10-01T13:45:03+03:00
Українські Новини
Болгарія змінила умови для в'їзду українців на свою територію

Болгарія змінила умови для в'їзду українців на свою територію

Константин Долгий
Болгарія, Коронавірус, ПЛР-тести, правила перетину кордону
Прапор Болгарії. Фото: ru.publika.md
Прапор Болгарії. Фото: ru.publika.md

Тоді як уряд Румунії продовжив дію режиму НС, який передбачає закриття кордонів, у Болгарії заборонили громадянам України в'їжджати на свою території без низки необхідних документів.

Як передають Українські Новини, про це йдеться в повідомленні Посольства України в Болгарії.

З 1 жовтня 2020 року громадянам України, які бажають відвідати територію Болгарії необхідно провести ПЛР-тестування за 72 години до перетину кордону і мати при собі довідку про негативний результат  тесту.

"У відповідному документі повинні бути вказані особисті дані особи, відомості про лабораторію, де був проведений тест, а також прописаний латиницею метод і негативний результат ", — йдеться в повідомленні посольства.

Згідно з даними сервісу Worldometer, в Болгарії з початку пандемії коронавірусу в Болгарії було виявлено 20 833 випадки зараження. Від COVID-19 померли 825 осіб, ще 14 634 - змогли подолати захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав 52 держави, які попри пандемію залишаються відкритими для українців.

Також повідомлялося, що Кабмін заборонив транзитні подорожі через територію України для іноземних громадян.

Більше новин про: Болгарія Коронавірус ПЛР-тести правила перетину кордону

Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-1...
Кількість проведених тестів на коронавірус перевищ...
Словаччина змінила порядок в'їзду для українців...
На Сонячному березі в Болгарії потонув українець...
Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні
Новини
У Київській області 26 шкіл і 4 дитсадки закриті на карантин 13:39
Мінекономіки прогнозує падіння економіки в разі посилення карантину 13:17
В Україні створять "чорний" список аграріїв, які відмовляються виконувати форвардні контракти 13:09
Болгарія змінила умови для в'їзду українців на свою територію 12:57
Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ 12:48
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok