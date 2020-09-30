У вересні для українських туристів відкрилися ще 4 країни: тепер їх 52

Перелік країн, в які українським туристам відкритий в'їзд, розширився у вересні на 4 до 52, також іноземцям більше не збираються обмежувати в'їзд.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Хоча туристичний сезон закінчився, але можливість подорожувати ніхто не скасовував. Зараз для подорожей українців відкриті 52 країнах. З минулого брифінгу 3 вересня додалися ще 4 країни. Вони не найбільш популярні, але комусь, може, стати в нагоді туди поїхати: Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана", - сказав він.

Раніше для подорожей громадян України відкрилися Болгарія, Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Словенія, Білорусь, Великобританія, Ірландія.

Також для українців відкриті Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Мальдівські острови, Корея, Камбоджа, Пакистан, Казахстан, Вірменія, Іран, Ірак, Афганістан, Ліван.

Крім того, українці можуть подорожувати до Єгипту, Тунісу, на Сейшельські острови, Коморські острови, в Танзанії, Кенії, Ефіопії, Конго, Того, Чад, Судан, Південний Судан, Руанду, Бурунді, Замбію, Сомалі, Буркіна-Фасо і Сьєрра Леоне.

Крім цього громадянам України дозволено в'їзд в США, Мексику, на Багамські острови, в Антигуа і Барбуда, Ямайку, Домінікану, Бразилію, Пуерто-Ріко і Еквадор.

Правила відвідування цих країн різні: в деяких дозволений безвізовий в'їзд, а в деяких необхідна віза, низка з них не вимагають дотримання особливих умов, інші зобов'язують до тестування на коронавірус або проходженню карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 28 вересня о 00:00 знімається заборона на в'їзд в Україну іноземців.

Також Кабінет Міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без страховки, за винятком іноземців, які постійно проживають в Україні, біженців і дипломатів, а також військовослужбовців НАТО.

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