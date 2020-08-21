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21 серпня 2020, пʼятниця, 10:50 6
Суспільство 2020-08-21T11:30:02+03:00
Українські Новини
Словенія внесла Україну в "червоний список" — по прибуттю потрібно пройти 14-денну самоізоляцію

Словенія внесла Україну в "червоний список" — по прибуттю потрібно пройти 14-денну самоізоляцію

Валерия Драгомирова
Словенія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, правила перетину кордону
Словенія. Фото: pixabay
Словенія. Фото: pixabay

Словенія внесла Україну в "червоний список", тоді як Нідерланди ввели двотижневу самоізоляцію для українців після перетину кордону. З 21 серпня особи, які прибувають з України, повинні пройти обов'язкову самоізоляцію.

Відповідні поновлення опубліковані на сайті словенського уряду, пише " Європейська правда". 

Згідно з нововведеннями, з 06:00 21 серпня на 14-денну самоізоляцію повинні відправитися всі, хто прибуває до Словенії з України, крім окремих категорій громадян, щодо яких діють інші правила.

У "червоному списку" Словенії — 74 держави. Крім України, в ньому фігурують Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Бельгія та інші. В "зеленому списку" Словенії 19 країн, після повернення з яких самоізоляція не потрібна.

Раніше Українські Новини писали, після повернення з яких країн не потрібна обсервація. У списку "червоних" зон, при поверненні з яких потрібно проходити обов'язкову обсервацію, знаходиться 70 країн. 

Тим часом Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус. 

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