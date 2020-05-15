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15 травня 2020, пʼятниця, 10:40 23
Європа 2020-05-15T11:30:34+03:00
Українські Новини
В Європі перша країна оголосила про завершення епідемії коронавірусу і повністю виходить з карантину

В Європі перша країна оголосила про завершення епідемії коронавірусу і повністю виходить з карантину

Ярина Вацяк
Словенія, Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу, коронавірус у Словенії
Словенія. Фото: pixabay.com
Словенія. Фото: pixabay.com

У четвер уряд Словенії оголосив про офіційне припинення епідемії коронавірусу, ставши першою країною в Європі, яка це зробила. Це стало можливим після того як влада підтверджувала менше ніж сім нових випадків коронавірусу кожен день протягом останніх двох тижнів в той час, як у світі за добу коронавірусом захворіли 94 тисячі осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Люди, що прибувають зараз в Словенію з інших країн Європейського Союзу, більше не будуть зобов'язані проходити карантин протягом семи днів, як це було на початку квітня, йдеться в заяві уряду.

Країна з населенням 2 мільйони осіб, що межує з Італією, Австрією, Угорщиною і Хорватією, на сьогодні повідомила про 1464 випадків коронавірусу і 103 смертельних випадках. Словенія оголосила епідемію 12 березня.

Кінець епідемії означає, що деякі заходи, включаючи фінансову допомогу громадянам і фірмам, які постраждали від коронавірусу, закінчуються в кінці травня.

Уряд заявив, що іноземним громадянам з ознаками коронавірусної інфекції, як і раніше не буде дозволено в'їжджати в країну.

Карантин тривалістю не менше як 14 днів залишиться в силі для людей з країн, що не входять в ЄС, за деякими винятками, включаючи дипломатів і людей, що перевозять вантажі.

Громадяни, як і раніше, повинні будуть дотримуватися основних правил, щоб запобігти можливому розповсюдженню інфекції, заявив уряд.

Люди повинні будуть носити маски в закритих громадських приміщеннях, стояти на відстані не менше 1,5 м (5 футів) і дезінфікувати руки при вході в громадські місця.

З середини березня в Словенії були закриті всі школи, спортивні та культурні заклади, бари, ресторани, готелі і магазини, за винятком продовольчих магазинів і аптек.

Уряд почав послаблювати блокування з 20 квітня. Громадський транспорт відновив роботу на цьому тижні, а на наступному тижні деякі учні повернуться до школи. Всі бари і ресторани, а також невеликі готелі на 30 номерів будуть відкриті на наступному тижні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день поспіль.

Тим часом, Україна 65-й день на карантині. До закінчення залишився тиждень.

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