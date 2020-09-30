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30 вересня 2020, середа, 20:07 6
Верховна Рада і партії 2020-09-30T21:00:02+03:00
Українські Новини
Повторне зараження коронавірусом виявили у депутата "Європейської солідарності" Зінкевич

Повторне зараження коронавірусом виявили у депутата "Європейської солідарності" Зінкевич

Константин Долгий
Верховна Рада, Європейська солідарність, Яна Зінкевич, Коронавірус, Коронавірус у депутатів

Повторне зараження коронавірусом нового типу підтвердили у Яни Зінкевич з "Європейської солідарності", після того, як Верховна Рада відклала проведення засідань через спалах COVID-19 серед народних депутатів.

Як передають Українські Новини, про це депутат написала на своїй сторінці в Facebook.

Зі слів Зінкевич, в середу, 30 вересня, вона разом зі своїми колегами по фракції здала аналізи на коронавірус. Результат тесту виявився позитивний.

"Я вже хворіла один раз на коронавірус, сподіваюся цього разу буде легше ", - написала Зінкевич.

Депутат також нагадала, що вперше перебіг захворювання був важким через що медики прописали їй кисневе забезпечення.

Зінкевич звернулася до всіх, з ким вона контактувала в останні дні, і закликала їх звернутися до медиків для здачі тесту на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше голова партії "Європейська солідарність" і п'ятий президент України Петро Порошенко заразився коронавірусом нового типу.

Також повідомлялося, що COVID-19 виявили у глави парламентської фракції "Голос" Кіри Рудик.

Крім того, Тетяна Грищенко з "Слуги народу" також заразилася коронавірусом.

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