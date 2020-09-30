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30 вересня 2020, середа, 11:40 7
Суспільство 2020-09-30T15:15:04+03:00
Українські Новини
У Полтаві COVID-19 діагностували в 11 навчальних закладах

У Полтаві COVID-19 діагностували в 11 навчальних закладах

Константин Долгий
Карантин, Covid-19, Дистанційне навчання
Коронавірус в навчальному закладі. Фото: Pixabay
Коронавірус в навчальному закладі. Фото: Pixabay

В Полтаві в одинадцяти навчальних закладах міста діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19 у той час, як Нових Санжарах підтвердили перший випадок зараження на коронавірус.

Як передають Українські Новини, про це повідомили в департаменті освіти і науки Полтавської ОДА.

Так, за останній час випадки зараження зафіксували в п'яти школах Полтави, а саме:

  • Полтавська ЗОШ № 5 - захворів викладач.
  • Полтавська ЗОШ № 7 - захворіли два педагоги.
  • Полтавська ЗОШ № 19 - заразилися два вчителі.
  • Полтавська ЗОШ № 29 - коронавірус виявили в учня.
  • Полтавська ЗОШ № 38 - заразився учитель.

Крім того, випадки інфікування COVID-19 виявили у викладачів гімназій № 13 і № 17. У Полтавській початковій школі № 44 коронавірусів захворів викладач, а в № 46 - співробітник.

У департаменті зазначили, що за минулі дні спалахи COVID-19 сталися в стінах Полтавського університету економіки і торгівлі, а також Полтавського коледжу нафти і газу. У цих навчальних закладах на коронавірус захворіли співробітники.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Кременчуці Полтавської області спалах коронавірусу зафіксували в одній зі шкіл міста, де COVID-19 захворів викладач.

Також повідомлялося, що в Чутівському районі області через підтвердженого випадку зараження на карантин закрили навчальний заклад.

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