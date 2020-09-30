У Полтаві COVID-19 діагностували в 11 навчальних закладах

у той час, як Нових Санжарах підтвердили перший випадок зараження на коронавірус . В Полтаві в одинадцяти навчальних закладах міста діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19

Як передають Українські Новини, про це повідомили в департаменті освіти і науки Полтавської ОДА.

Так, за останній час випадки зараження зафіксували в п'яти школах Полтави, а саме:

Полтавська ЗОШ № 5 - захворів викладач.

Полтавська ЗОШ № 7 - захворіли два педагоги.

Полтавська ЗОШ № 19 - заразилися два вчителі.

Полтавська ЗОШ № 29 - коронавірус виявили в учня.

Полтавська ЗОШ № 38 - заразився учитель.

Крім того, випадки інфікування COVID-19 виявили у викладачів гімназій № 13 і № 17. У Полтавській початковій школі № 44 коронавірусів захворів викладач, а в № 46 - співробітник.

У департаменті зазначили, що за минулі дні спалахи COVID-19 сталися в стінах Полтавського університету економіки і торгівлі, а також Полтавського коледжу нафти і газу. У цих навчальних закладах на коронавірус захворіли співробітники.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Кременчуці Полтавської області спалах коронавірусу зафіксували в одній зі шкіл міста, де COVID-19 захворів викладач.

Також повідомлялося, що в Чутівському районі області через підтвердженого випадку зараження на карантин закрили навчальний заклад.

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