В Україні зафіксовано випадок повторного зараження коронавірусом, — ЗМІ

Тоді як американські вчені виявили здатність коронавірусу впливати на головний мозок людини , У Рівненській області вперше підтвердили повторному зараженню коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

Про це у вівторок, 16 вересня, повідомило видання Рівне Верічнє, посилаючись на місцевих медиків, передають Українські Новини.

Випадок повторного зараження був зафіксований у мешканки Здолбунівського району, яка в червні 2020 року хворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19. Це підтверджується результатами проведених ПЛР-тестів.

У кінці серпня жінка була повторно госпіталізована в медичний заклад області, де результати досліджень показали у неї повторне зараження коронавірусом.

З слів медиків, які займалися лікування жінки, вдруге перебіг хвороби оцінювалося як середнього ступеня складності. На щастя, хвора змогла побороти інфекцію і зараз є здоровою.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 15 вересня, в Рівненській області було підтверджено 10 635 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Від інфекції COVID-19, яка зумовлена їм, загинули 144 мешканці області, ще 7 838 змогли побороти захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, про перший випадок повторного зараження новим коронавірусом заявили вчені з Гонконгу. Жертвою повторної атаки став 33-річний чоловік, якому вдалося вилікуватися від COVID-19 в квітні 2020 року.

Крім того, медики допустили можливість коронавірусу провокувати виникнення цукрового діабету.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини