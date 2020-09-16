В Україні зафіксовано випадок повторного зараження коронавірусом, — ЗМІ

Тоді як американські вчені виявили здатність коронавірусу впливати на головний мозок людини, У Рівненській області вперше підтвердили повторному зараженню коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомило видання Рівне Верічнє, посилаючись на місцевих медиків, передають Українські Новини. Випадок повторного зараження був зафіксований у мешканки Здолбунівського району, яка в червні 2020 року хворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19. Це підтверджується результатами проведених ПЛР-тестів. У кінці серпня жінка була повторно госпіталізована в медичний заклад області, де результати досліджень показали у неї повторне зараження коронавірусом. З слів медиків, які займалися лікування жінки, вдруге перебіг хвороби оцінювалося як середнього ступеня складності. На щастя, хвора змогла побороти інфекцію і зараз є здоровою. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 15 вересня, в Рівненській області було підтверджено 10 635 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Від інфекції COVID-19, яка зумовлена їм, загинули 144 мешканці області, ще 7 838 змогли побороти захворювання. Як повідомляли Українські Новини, про перший випадок повторного зараження новим коронавірусом заявили вчені з Гонконгу. Жертвою повторної атаки став 33-річний чоловік, якому вдалося вилікуватися від COVID-19 в квітні 2020 року. Крім того, медики допустили можливість коронавірусу провокувати виникнення цукрового діабету.