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30 вересня 2020, середа, 18:25 13
Суспільство 2020-09-30T20:15:02+03:00
Українські Новини
Ще у двох лікарнях Полтави лікуватимуть хворих з COVID-19

Ще у двох лікарнях Полтави лікуватимуть хворих з COVID-19

Константин Долгий
Полтава, Лікарня, Коронавірус, коронавірус в Україні, Хворі на коронавірус
Лікарня. Фото:pixabay
Лікарня. Фото:pixabay

Тоді як в Україні зафіксували новий рекорд з добового приросту кількості заражених коронавірусом, у медустановах Полтави розгорнули додаткові ліжка для пацієнтів з COVID-19.

Про це заявила керівник Департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Вікторія Лоза, пише видання Kolo.news.

З її слів, для потреб хворих відведуть терапевтичне відділення лікарні №5 і ще відділення лікарні №3. Завдяки цьому полтавські медики зможуть прийняти на 60 пацієнтів з коронавірусів більше.

"В обласній інфекційній лікарні місця є, але щоб не було повного завантаження медустанови, хворих розташовують і в інших", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в лікарні №3 проходять лікування ті хворі на коронавірус, яким необхідне хірургічне втручання. Крім того, там будуть розташовувати людей, яким у разі зараження ніде зупинитися.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні в 11 навчальних закладах Полтави підтвердили випадки зараження коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні заповнене більш ніж 50% ліжок, розгорнутих для хворих на коронавірус.

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