Ще у двох лікарнях Полтави лікуватимуть хворих з COVID-19

Тоді як в Україні зафіксували новий рекорд з добового приросту кількості заражених коронавірусом, у медустановах Полтави розгорнули додаткові ліжка для пацієнтів з COVID-19. Про це заявила керівник Департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Вікторія Лоза, пише видання Kolo.news. З її слів, для потреб хворих відведуть терапевтичне відділення лікарні №5 і ще відділення лікарні №3. Завдяки цьому полтавські медики зможуть прийняти на 60 пацієнтів з коронавірусів більше. "В обласній інфекційній лікарні місця є, але щоб не було повного завантаження медустанови, хворих розташовують і в інших", — йдеться в повідомленні. Зазначається, що в лікарні №3 проходять лікування ті хворі на коронавірус, яким необхідне хірургічне втручання. Крім того, там будуть розташовувати людей, яким у разі зараження ніде зупинитися. Як повідомляли Українські Новини, напередодні в 11 навчальних закладах Полтави підтвердили випадки зараження коронавірусом. Також повідомлялося, що в Україні заповнене більш ніж 50% ліжок, розгорнутих для хворих на коронавірус.