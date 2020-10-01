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01 жовтня 2020, четвер, 05:00 8
Фінанси 2020-10-01T07:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні

Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні на 1 жовтня
Курс гривні на 1 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD, що встановлюється ним на 1 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 0,73 коп. до 28,2989 UAH/USD, що встановлюється ним на 30 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 жовтня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,3719
1 долар США 28,3105
1 швейцарський франк 30,6972
10 ієн 2,6786
10 російських рублів 3,6178
1 євро 33,1643

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня  курс продажу готівкового долара в обмінниках київських банків підвищився  в порівнянні з 29 вересня на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 3 коп., В середу зміцнився на 3 коп. до 28,29 UAH/USD.

Також експерт прогнозує, що найближчим часом гривня буде утримуватися в діапазоні 28,2-28,3 UAH/USD.

Крім того, в НБУ заявляють, що з початком продажів нового врожаю зернових гривня може повернутися до зміцнення.

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