Долар зростає в ціні. Офіційний курс валют на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD, тоді як курс долара в Україні може підскочити до 28,5 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 вересня, на 0,73 коп. до 28,2989 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,3719 1 долар США 28,3105 1 швейцарський франк 30,6972 10 єн 2,6786 10 російських рублів 3,6178 1 євро 33,1643

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 30 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 29 вересня на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH / USD.

Також Національний банк України очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових.

Раніше повідомлялося про те, то експерти впевнені, що значного здешевлення долара українцям чекати не варто.

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