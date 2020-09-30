Долар в обмінниках у середу знову підвищився

У середу в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD в порівнянні з курсом валют 29 вересня .

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 13,99 коп. до 32,7906 UAH / EUR, курс продажу підвищився на 18,62 коп. до 33,3010 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 28,2077 28,4235 32,7906 33,3010 3,24 3,79 Максимальний 28,3200 28,6000 33,0500 33,5500 3,60 5,00 мінімальний 28,0500 28,3500 32,4500 33,0500 2,50 3,59

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 3 коп. до 28,32 UAH / USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 вересня, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Однак Нацбанк очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини