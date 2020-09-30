підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 вересня 2020, середа, 10:53 9
Фінанси 2020-09-30T13:15:03+03:00
Українські Новини
Долар в обмінниках у середу знову підвищився

Долар в обмінниках у середу знову підвищився

Анна Рудык
Курс валют, курс євро, курс гривні, курс долара до гривні
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

У середу в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD в порівнянні з курсом валют 29 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 13,99 коп. до 32,7906 UAH / EUR, курс продажу підвищився на 18,62 коп. до 33,3010 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 28,2077 28,4235 32,7906 33,3010 3,24 3,79
Максимальний 28,3200 28,6000 33,0500 33,5500 3,60 5,00
мінімальний 28,0500 28,3500 32,4500 33,0500 2,50 3,59

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 3 коп. до 28,32 UAH / USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 вересня, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Однак Нацбанк очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Більше новин про: Курс валют курс євро курс гривні курс долара до гривні

Курс долара для платіжних карток зростає другий де...
Курс гривні на міжбанку знизився на 3 копійки...
Курс долара в обмінниках знизився...
Долар для платіжних карт почав падати...
У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні
В Україні новий антирекорд. Кількість хворих за добу на Covid-19 перевалила за 4 тисячі
Новини
У Мукачеві кандидату в мери Лукачу підпалили магазин 13:33
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
У Києві наступного тижня відновлять рух двома відремонтованими шляхопроводами, – мер Кличко 13:32 Відео
У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні 13:10
На виборах до Харківської міськради лідирують "Блок Кернеса" і ОПЗЖ 13:09
Попов обіцяє врятувати мережу клінік Києва від наслідків медреформи 12:59
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Кернес і Фельдман виходять у 2 тур на виборах мера Харкова, - опитування 12:44
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Анжела Печенізька. Скріншот: YouTube/Українські Новини
ДТП з тещею Притули: потерпіла перенесла 8 операцій 17:38
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok