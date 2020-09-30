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30 вересня 2020, середа, 18:05 4
Фінанси 2020-09-30T18:30:02+03:00
Українські Новини
Після зниження гривня на міжбанку зміцнилася

Після зниження гривня на міжбанку зміцнилася

Елена Новикова
Курс, Міжбанк, Гривня, курс на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку 30 вересня
Курс гривні на міжбанку 30 вересня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у середу зміцнився на 3 коп. до 28,29 UAH/USD після зниження у вівторок на 3 коп. 

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,31-28,33 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,30-28,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,28-28,30 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,16% з 23,74 UAH/USD до 28,29 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що в середу, 30 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва підвищився порівняно з 29 вересня на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH USD.

 
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