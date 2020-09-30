Після зниження гривня на міжбанку зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у середу зміцнився на 3 коп. до 28,29 UAH/USD після зниження у вівторок на 3 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,31-28,33 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,30-28,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,28-28,30 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,16% з 23,74 UAH/USD до 28,29 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що в середу, 30 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва підвищився порівняно з 29 вересня на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH USD.

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