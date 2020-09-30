Після зниження гривня на міжбанку зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у середу зміцнився на 3 коп. до 28,29 UAH\/USD після зниження у вівторок на 3 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,31-28,33 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 28,30-28,32 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 28,28-28,30 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,16% з 23,74 UAH\/USD до 28,29 UAH\/USD. У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що в середу, 30 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва підвищився порівняно з 29 вересня на 4,58 коп. до 28,4235 UAH\/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH USD.