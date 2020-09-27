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  • Курс долара в Україні може підскочити до 28,5 UAH/USD: експерт назвав причини
27 вересня 2020, неділя, 05:50 7
Економіка 2020-09-27T06:15:01+03:00
Українські Новини
Курс долара в Україні може підскочити до 28,5 UAH/USD: експерт назвав причини

Курс долара в Україні може підскочити до 28,5 UAH/USD: експерт назвав причини

Валерия Драгомирова
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Курс гривні
Курс гривні

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня втримається в діапазоні 28,2-28,3 гривні за долар найближчим часом в той час, як українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в євро або долари

Про це він розповів виданню "Сегодня".

"Попит на валюту залишається підвищеним як з боку нерезидентів, так і з боку імпортерів. Головним маркетмейкером залишається Нацбанк, який намагається утримати курс від падіння до 28,25-28,27 гривні за долар. В іншому випадку торговельний діапазон може спуститися в ближню зону 28,5 гривні за долар. Якщо експортери найближчим часом отримають відшкодування ПДВ, курс може перейти до рівня 28,5 гривні за долар, так як пропозиція валюти різко знизиться", - констатував аналітик.

Негативним фактором для гривні також залишається зростання кількості хворих на коронавірус в країні.

"Ймовірно, в найближчій перспективі гривня втримається в діапазоні 28,2-28,3 гривні за долар" , - вважає Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк знову підвищив офіційний курс гривні на понеділок. 

Тим часом п'ятий тиждень поспіль  долар в обмінниках продовжує плавно зростати

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