Курс долара в Україні може підскочити до 28,5 UAH/USD: експерт назвав причини

в той час, як українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в євро або долари . Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня втримається в діапазоні 28,2-28,3 гривні за долар найближчим часом

Про це він розповів виданню "Сегодня".



"Попит на валюту залишається підвищеним як з боку нерезидентів, так і з боку імпортерів. Головним маркетмейкером залишається Нацбанк, який намагається утримати курс від падіння до 28,25-28,27 гривні за долар. В іншому випадку торговельний діапазон може спуститися в ближню зону 28,5 гривні за долар. Якщо експортери найближчим часом отримають відшкодування ПДВ, курс може перейти до рівня 28,5 гривні за долар, так як пропозиція валюти різко знизиться", - констатував аналітик.



Негативним фактором для гривні також залишається зростання кількості хворих на коронавірус в країні.



"Ймовірно, в найближчій перспективі гривня втримається в діапазоні 28,2-28,3 гривні за долар" , - вважає Шевчишин.



Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк знову підвищив офіційний курс гривні на понеділок.



Тим часом п'ятий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати.

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