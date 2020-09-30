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30 вересня 2020, середа, 15:33 5
Кабмін 2020-09-30T16:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін рекомендує перенести три робочих дні у 2021

Кабмін рекомендує перенести три робочих дні у 2021

Елена Новикова
Кабмін, Новорічні свята, Вихідні дні 2021
Календар. Фото: pixabay
Календар. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів рекомендує перенести 3 робочих дні у 2021 для раціонального використання робочого часу та святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України, в той час, як в жовтні 2020 року українців чекає додатковий день відпочинку.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Робочий день п'ятниці, 8 січня, рекомендується перенести на суботу, 16 січня (7 січня - Різдво); робочий день понеділка, 23 серпня - на суботу, 28 серпня (24 серпня - День незалежності); п'ятниці, 15 жовтня, - на суботу, 23 жовтня (14 жовтня - День захисника України).

Такі рекомендації стосуються підприємств, установ і організацій, для працівників яких встановлено 5-денний робочий тиждень з 2 вихідними днями (субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду, акціонерного товариства "Укрпошта", Державної скарбничої служби та банківських установ.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче призначити 29-річну Анну Коваленко чернігівським губернатором.

Раніше Кабінет Міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без страхування.

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