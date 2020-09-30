Сьогодні Кабмін проведе засідання

В середу, 30 вересня, Кабінет Міністрів проведе засідання. Про це йдеться повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без страховки, за винятком іноземців, які постійно проживають в Україні, біженців і дипломатів, а також військовослужбовців НАТО.

28 вересня уряд визначило, що, серед іншого, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією - партнером на території України (асистанс), і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні.

Також призначення головою Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) заступника міністра розвитку громад і територій Анни Коваленко Кабінет Міністрів схвалив.

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