підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 вересня 2020, середа, 09:57 8
Кабмін 2020-09-30T10:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання

Сьогодні Кабмін проведе засідання

Анна Рудык
Кабінет Міністрів України, Засідання Кабміну, Кабінет Міністрів, Денис Шмигаль
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

В середу, 30 вересня, Кабінет Міністрів проведе засідання. Про це йдеться повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без страховки, за винятком іноземців, які постійно проживають в Україні, біженців і дипломатів, а також військовослужбовців НАТО.

28 вересня уряд визначило, що, серед іншого, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією - партнером на території України (асистанс), і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні.

Також призначення головою Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) заступника міністра розвитку громад і територій Анни Коваленко Кабінет Міністрів схвалив.

Більше новин про: Кабінет Міністрів України Засідання Кабміну Кабінет Міністрів Денис Шмигаль

Осінній призов в армію і премії членам уряду. Що р...
Кабмін хоче призначити 29-річну Анну Коваленко чер...
Шмигаль нічого не знає про своє бажання перепідпор...
Херсонський губернатор подарував Шмигалю кавун ваг...
В Україні новий антирекорд. Кількість хворих за добу на Covid-19 перевалила за 4 тисячі
Сьогодні Кабмін проведе засідання
Новини
Понад половина "коронавірусних" ліжок в Україні зайнята, - Степанов 10:27
Луценко повідомив, що бореться з раком і переніс операцію в Німеччині 10:24
У мера Краматорська діагностували COVID-19 10:15
ОПЗЖ заступилася за Фокіна - його позиція відображає зобов'язання України по Мінським угодами 10:01
Сьогодні Кабмін проведе засідання 09:57
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Вашингтонський екс-чиновник назвав позицію США по "Мотор Січ" "вражаючим лицемірством" 09:59
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) 12:00 Прес-реліз
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
ДТП із Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
Потерпілі у справі тещі Притули Сопельник подали цивільний позов про виплату їм 5,6 млн гривень компенсації 12:47
більше новин
Сьогодні 203-й день карантину: які обмеження діють в регіонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok