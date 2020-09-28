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28 вересня 2020, понеділок, 18:52 11
Кабмін 2020-09-28T21:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче призначити 29-річну Анну Коваленко чернігівським губернатором

Кабмін хоче призначити 29-річну Анну Коваленко чернігівським губернатором

Валерия Драгомирова
Кабмін, Чернігівська ОДА, Кабінет Міністрів, Анна Коваленко
Анна Коваленко. Фото: Fcebook/Anna Kovalenko
Анна Коваленко. Фото: Fcebook/Anna Kovalenko

Призначення головою Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) заступника міністра розвитку громад і територій Анни Коваленко, яка раніше була заступником голови Офісу Президента, Кабінет Міністрів схвалив.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін прийняв ряд кадрових рішень: узгодити призначення (проєкт указу Президента України) Коваленко Ганни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - написав він.

Коваленко 29 років.

На парламентських виборах 2019 року вона була обрана депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу", у вересні 2019 - квітні 2020 була заступником керівника Офісу Президента, з квітня - заступник міністра розвитку громад.

До проходження в Раду вона була радницею колишнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця та міністрів оборони Михайла Коваля, Валерія Гелетея, Степана Полторака.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього депутата Чернігівської обласної ради від фракції "Наш край" Андрія Прокопенка Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації.


25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори.

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