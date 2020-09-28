Кабмін хоче призначити 29-річну Анну Коваленко чернігівським губернатором

Призначення головою Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) заступника міністра розвитку громад і територій Анни Коваленко, яка раніше була заступником голови Офісу Президента , Кабінет Міністрів схвалив.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін прийняв ряд кадрових рішень: узгодити призначення (проєкт указу Президента України) Коваленко Ганни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - написав він.

Коваленко 29 років.

На парламентських виборах 2019 року вона була обрана депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу", у вересні 2019 - квітні 2020 була заступником керівника Офісу Президента, з квітня - заступник міністра розвитку громад.

До проходження в Раду вона була радницею колишнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця та міністрів оборони Михайла Коваля, Валерія Гелетея, Степана Полторака.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього депутата Чернігівської обласної ради від фракції "Наш край" Андрія Прокопенка Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації.



25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори.

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