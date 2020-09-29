Кабмін змінив процедуру в'їзду в Україну іноземців на час пандемії

Кабінет Міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без страховки, за винятком іноземців, які постійно проживають в Україні, біженців і дипломатів, а також військовослужбовців НАТО після того. як заборона на в'їзд іноземців в Україну більше не діє.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

28 вересня уряд визначив, що, серед іншого, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією - партнером на території України (асистанс), і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні.

Чи не підпадають під цю вимогу іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, та особи, визнані біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту, працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, і члени їх сімей, військовослужбовці (підрозділів) Збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил.

Крім того, без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування іноземцям та особам без громадянства забороняється перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим і Севастополь та виїзду з них.

Також визначено, що самоізоляції підлягають особи, які перетинають державний кордон і прибули з держави або є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19.

Ця норма не поширюється на наступні категорії:

- які не досягли 12 років;

- прибувають в Україну з метою навчання в закладах вищої освіти;

- є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують на територію України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

- водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

- інструкторів збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил;

- діячів культури на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

- осіб, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

- мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці серпня Кабмін вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 жовтня через значне поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні.

Крім того, Кабінет Міністрів на день раніше закрив державний кордон для іноземців.

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