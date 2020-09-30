Рубль в обмінниках після падіння подорожчав

У середу, 30 вересня, середній курс покупки рубля , 29 вересня . знизився на 2 копійки і становить 3,28 гривень за 10 рублів в порівнянні з курсом у вівторок

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 4 копійки і становить 3,78 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 30 вересня:

10 російських рублів Купівля продаж середній 3,28 3,78 Максимальний 3,60 5,00 мінімальний 2,50 3,59

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 29 вересня на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс купівлі - на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 3 коп. до 28,32 UAH / USD.

Також експерти впевнені, що значного здешевлення долара чекати не доводиться, а значить, настав час його купувати.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня втримається в діапазоні 28,2-28,3 гривні за долар найближчим часом.

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