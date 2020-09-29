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29 вересня 2020, вівторок, 05:30 8
Фінанси 2020-09-29T05:45:02+03:00
Українські Новини
Пора купувати долари. Чому варто відмовитися від депозитів в гривні

Пора купувати долари. Чому варто відмовитися від депозитів в гривні

Кира Молчанова
Курс валют, курс долара, прогноз курсу долара, валютні депозити
Долари
Долари

Національний банк продовжує зміцнювати курс долара і знижувати гривню. Ця тенденція зберігається протягом останніх декількох тижнів. Економісти запевняють, що значного здешевлення долара чекати не варто, хоч в НБУ і прогнозують зниження долара з початком продажу врожаю. Значить, настав час його купувати долари. Про це повідомляє видання "Сегодня".

За минулий тиждень гривня подешевшала на 8 копійок. Експерти кажуть, що падіння було б помітніше, якби НБУ не притримував курс долара. Різкий стрибок міг би стати причиною панічних настроїв серед населення.

Фахівці радять українцям позбуватися від депозитів в гривні, коли у них закінчиться термін договору і купувати долари. І навпаки, наявні депозити у валюті краще притримати.

"Продавати долари без особливої необхідності точно не варто, скоро вони будуть дорожче. Наростають спекулятивні настрої. Ми поступово наближаємося до нового коридору 28,5-29,5 грн/долар", - розповів керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко нагадав, що українці, які в грудні 2019 року завбачливо купили дешеві долари, коли ті були по 23,25, зараз опинилися у виграші.

"Проста математика. Хто розмістив на початку року депозит в доларах, середня ставка тоді була 2,54% річних. Тепер за рахунок девальвації гривні його ставка стала 21,61% в гривні. В той час як на початку 2020 року середня ставка за депозитами в гривні була 15,18%. Валютні депозити в цей раз обіграли гривневі. Минулого року було все навпаки. Це називається фінансовий ринок", - підсумував Олександр Охрименко.

Як повідомляли Українські Новини, осінь почалася для долара з росту, і його курс в Україні в 2021 може досягти позначки в 30 гривень, проте більшість аналітиків не дають прогнозів різкий стрибок валюти в наступному році.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня втримається в діапазоні 28,2-28,3 гривні за долар найближчим часом.

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