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29 вересня 2020, вівторок, 10:54 10
Економіка 2020-09-29T12:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль в обмінниках подешевшав

Рубль в обмінниках подешевшав

Надежда Комендантова
НБУ, Рубль, курс рубля
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У вівторок, 29 вересня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з курсом в понеділок, 28 вересня, знизився на 1 копійку і становить 3,30 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля знизився на 8 копійок і становить 3,74 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 29 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,30 3,74
Максимальний 3,64 5,00
Мінімальний 2,50 3,64

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 вересня, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH / USD.

НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 28 вересня на 1,88 коп. до 28,3769 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 1,80 коп. до 28,1634 UAH / USD.

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