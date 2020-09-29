Курс гривні на міжбанку знизився на 3 копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся в понеділок на 28,29 UAH/USD , у вівторок знизився на 3 коп. до 28,32 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,27-28,30 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,28-28,31 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 28,31-28,34 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,29% з 23,74 UAH/USD до 28,32 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерти впевнені, що значного здешевлення долара чекати не доводиться, а значить, настав час його купувати.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 вересня, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Однак Нацбанк очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

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