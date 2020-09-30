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30 вересня 2020, середа, 09:25 29 Інфографіка
Суспільство 2020-09-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні новий антирекорд. Кількість хворих за добу на Covid-19 перевалила за 4 тисячі

В Україні новий антирекорд. Кількість хворих за добу на Covid-19 перевалила за 4 тисячі

Надежда Комендантова
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих, ковід
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 29 вересня кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 збільшилася на 11%, нових летальних випадків - знизилася на 7,3%. Так, в Україні кількість хворих на коронавірус станом на 30 вересня збільшилася на 4 027 до 208 959, кількість тих, хто помер від захворювання, - на 64 людини до 4 129 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 30 вересня в Україні зареєстровано 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 129 - летальні, 92 360 людей одужали.

За добу зафіксовано 4 027 нових випадків захворювання, одужали 2 110 людей, померли - 64.

Таким чином, 29 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 4 027 проти 2 110.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 30 вересня становила 112 470 осіб, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Києві (22 778), Львівській (20 350) та Харківській областях (18 678).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 194 випадки;
  • Волинська область — 8 059 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5 822 випадки;
  • Донецька область — 3 477 випадків;
  • Житомирська область — 5 923 випадки;
  • Закарпатська область — 9 819 випадків;
  • Запорізька область — 3 995 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13 700 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 108 випадків;
  • м. Київ — 22 778 випадків;
  • Київська область — 9 139 випадків;
  • Львівська область — 20 350 випадків;
  • Луганська область — 1 049 випадків;
  • Миколаївська область — 3 163 випадки;
  • Одеська область — 13 529 випадків;
  • Полтавська область — 2 231 випадок;
  • Рівненська область  — 12 411 випадків;
  • Сумська область — 4 223 випадки;
  • Тернопільська область — 13 514 випадків;
  • Харківська область — 18 678 випадків;
  • Херсонська область — 1 134 випадки;
  • Хмельницька область — 6 068 випадків;
  • Чернівецька область — 14 446 випадків;
  • Черкаська область — 4 022 випадки;
  • Чернігівська область — 4 127 випадків.

Кількість хворих на ковід станом на 30 вересня. нфографіка: МОЗКількість хворих на ковід станом на 30 вересня. нфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 30 вересня, почався 203-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як МОЗ веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу з 8 компаніями-виробниками.

Раніше писали про те, як зробити безкоштовний тест на коронавірусну інфекцію Covid-19 в Києві.

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