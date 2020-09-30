В Україні новий антирекорд. Кількість хворих за добу на Covid-19 перевалила за 4 тисячі

За минулу добу, 29 вересня кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 збільшилася на 11%, нових летальних випадків - знизилася на 7,3%. Так, в Україні кількість хворих на коронавірус станом на 30 вересня збільшилася на 4 027 до 208 959, кількість тих, хто помер від захворювання, - на 64 людини до 4 129 порівняно з попередньою добою. Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 30 вересня в Україні зареєстровано 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 129 - летальні, 92 360 людей одужали. За добу зафіксовано 4 027 нових випадків захворювання, одужали 2 110 людей, померли - 64. Таким чином, 29 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 4 027 проти 2 110. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 30 вересня становила 112 470 осіб, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Києві (22 778), Львівській (20 350) та Харківській областях (18 678). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 6 194 випадки; Волинська область — 8 059 випадків; Дніпропетровська область — 5 822 випадки; Донецька область — 3 477 випадків; Житомирська область — 5 923 випадки; Закарпатська область — 9 819 випадків; Запорізька область — 3 995 випадків; Івано-Франківська область — 13 700 випадків; Кіровоградська область — 1 108 випадків; м. Київ — 22 778 випадків; Київська область — 9 139 випадків; Львівська область — 20 350 випадків; Луганська область — 1 049 випадків; Миколаївська область — 3 163 випадки; Одеська область — 13 529 випадків; Полтавська область — 2 231 випадок; Рівненська область — 12 411 випадків; Сумська область — 4 223 випадки; Тернопільська область — 13 514 випадків; Харківська область — 18 678 випадків; Херсонська область — 1 134 випадки; Хмельницька область — 6 068 випадків; Чернівецька область — 14 446 випадків; Черкаська область — 4 022 випадки; Чернігівська область — 4 127 випадків. Кількість хворих на ковід станом на 30 вересня. нфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 30 вересня, почався 203-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як МОЗ веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу з 8 компаніями-виробниками. Раніше писали про те, як зробити безкоштовний тест на коронавірусну інфекцію Covid-19 в Києві.