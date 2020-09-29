Захворюваність на коронавірус в Україні зросла на третину, смертність - майже вдвічі за добу

За минулу добу, 28 вересня, в Україні кількість виявлених випадків захворювання на коронавіру сну інфекцію збільшилася на 3 627 до 204 932, кількість померлих від захворювання - на 69 осіб до 4 065 у порівнянні з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 35, 8%, нових летальних випадків - на 86,5%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки й оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за станом на ранок 29 вересня в Україні зареєстровано 204 932 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 065 летальних, 90 250 осіб одужали.

За добу зафіксовано 3 627 нових випадків захворювання, одужали 1 797 осіб, померло 69 осіб.

Таким чином, 28 вересня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, що видужали, - 3 627 проти 1 797.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих й померлих) на ранок 29 вересня склала 110 617 осіб, що на 1,6% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (22 559), Львівській (20 085) та Харківській областях (18 129).

У Чернівецькій області зафіксовано 14 280 випадків COVID-19, в Івано-Франківській - 13 577 випадків, в Одеській - 13 350, у Тернопільській - 13 303, у Рівненській - 12 302, в Закарпатській - 9 735, у Київській - 8 996, у Волинській - 7 911, в Вінницькій - 6 062, у Хмельницькій - 5 896, у Житомирській - 5 826, у Дніпропетровській - 5 551 випадок.

4 099 випадків виявлено в Чернігівській області, 4 008 випадків - в Сумській, 3 895 випадків - в Запорізькій, 3 881 випадок - в Черкаській, 3 132 випадки - в Донецькій, 3 074 випадки - в Миколаївській, 2 107 випадків - в Полтавській, 1 090 випадків - в Кропивницькій, 1 084 випадки - в Херсонській і 1 000 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, 27 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 671 до 201 305, кількість померлих від захворювання - на 37 осіб до 3 996.

Також 28 вересня в Україні набирає чинності оновлене карантинне зонування, Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідбезпеки.

Крім того, сьогодні, 29 вересня, почався 202-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

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