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30 вересня 2020, середа, 08:24 9
Суспільство 2020-09-30T09:37:39+03:00
Українські Новини
Сьогодні 203-й день карантину: які обмеження діють в регіонах

Сьогодні 203-й день карантину: які обмеження діють в регіонах

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, Адаптивний карантин
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Сьогодні, 30 вересня, почався 203-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як МОЗ веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу з 8 компаніями-виробниками.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 32 дні.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіку, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведений після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менш як 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 28 вересня у Києві збільшилася на 416 осіб до 22 559, померлих - на 4 до 373.

Крім того, у той же день в Україні кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію збільшилася на 3 627 до 204 932, кількість померлих від захворювання - на 69 осіб до 4 065.

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Сьогодні 203-й день карантину: які обмеження діють в регіонах
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