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29 вересня 2020, вівторок, 14:08 11
Верховна Рада і партії 2020-09-29T15:45:02+03:00
Українські Новини
Лідер партії "Голос" захворіла на коронавірус

Лідер партії "Голос" захворіла на коронавірус

Валерия Драгомирова
Кіра Рудик, коронавірус в Україні
Кіра Рудик. Фото: Kira Rudik
Кіра Рудик. Фото: Kira Rudik

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос", лідер партії Кіра Рудик захворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID", - написала вона, за словами Рудик, останні кілька днів у неї була висока температура, проте інші симптоми схожі на грип.

Станом на сьогодні депутат почувається краще.

Вона також зазначила, що члени команди "Голосу", з якими депутат контактувала останнім часом, склали тест.

Як повідомляли Українські Новини, від коронавірусу одужала голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Крім того, заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський захворів на коронавірус.

Раніше в прямому ефірі п'ятого випуску шоу "Танці з зірками" стало відомо, що популярний український співак Олег Винник і його партнер хореограф Олена Шоптенко заразилися коронавірусом.

Тим часом захворюваність на коронавірус в Україні зросла на третину.

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