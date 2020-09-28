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28 вересня 2020, понеділок, 14:25 10
Життя 2020-09-28T15:30:03+03:00
Українські Новини
Олег Винник захворів на Covid-19

Олег Винник захворів на Covid-19

Надежда Комендантова
Олег Винник, коронавірус в Україні, Олена Шоптенко
Олег Винник. Фото: Медіа няня
Олег Винник. Фото: Медіа няня

У прямому ефірі п'ятого випуску шоу "Танці з зірками" стало відомо, що популярний український співак Олег Винник і його партнер хореограф Олена Шоптенко заразилися на коронавірус. Через хворобу вони змушені були пропустити п'ятий ефір і пішли на самоізоляцію. Звертаючись до глядачів п'ятого ефіру Олег Винник повідомив, що лікарі діагностували у нього двосторонню пневмонію, пише Новое время.

Крім того, Олег Винник та Олена Шоптенко розповіли про свою хворобу на своїх сторінках в соціальних мережах.

"Друзі, дякую всім за вашу щиру любов і підтримку! На жаль, через COVID-19 ми з Оленою Шоптенко не змогли танцювати для вас. Знаємо, як ви нас чекали та дякуємо за те, що віддали за нас свої голоси. Хвороба застала зненацька, поки ми активно лікуємося. Бережіть себе і будьте здорові! ", - написав Олег Винник.

"Коли я кричала, що нічого не хочу, а хочу поні та бути принцесою, я не таку корону мала на увазі. Але все це не жарти! Бережіть себе, будь ласка! Дякую вам за всі ваші повідомлення. Ваша підтримка краще будь-яких ліків! ", - написала Олена Шоптенко, яка зараз знаходиться на самоізоляції вдома.

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