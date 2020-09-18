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18 вересня 2020, пʼятниця, 12:14 10
Суспільство 2020-09-18T13:15:02+03:00
Українські Новини
Заступник голови КМДА Мондриївський захворів на коронавірус

Заступник голови КМДА Мондриївський захворів на коронавірус

Анна Рудык
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Валентин Мондриївський. Фото: Фейсбук/Валентин Мондриївський
Валентин Мондриївський. Фото: Фейсбук/Валентин Мондриївський

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський захворів на коронавірус в той час, як в Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу за добу.

Про це модератор повідомив в ході зборів Київського міського місцевого осередку партії "УДАР" в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Сьогодні, коли весь світ бореться з пандемією, багатьох, на жаль, зачепив цей вірус. Заступник голови КМДА, депутат Київради від Подолу Валентин Мондриївський теж днями захворів на коронавірус", - сказав модератор.

Через це Мондриївський звернувся до делегатів у відеозверненні.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство охорони здоров'я зняло зобов'язання з осіб, які завершують самоізоляцію, проходити тест на коронавірус – тепер його робитимуть лише в разі появи симптомів гострого респіраторного захворювання.

Крім того, в Україні за останню добу, 17 вересня, було виявлено 3 228 нових випадків зараження коронавірусом до 169 472 загальних, а кількість померлих від захворювання зросла на 68 осіб до 3 468.

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