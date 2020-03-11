підписатися на розсилку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 березня 2020, середа, 21:40 12
Верховна Рада і партії 2020-03-11T22:54:03+02:00
Українські Новини
Вакарчук більше не очолює партію "Голос"

Вакарчук більше не очолює партію "Голос"

Ярина Вацяк
Голос, Святослав Вакарчук, Кіра Рудик

Політична партія "Голос", яка на останніх парламентських виборах в 2019 році набрала 5,82%, обрала своїм головою депутата Верховної Ради Кіру Рудик (фракція "Голос") замість Святослава Вакарчука.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії, передають Українські Новини.

11 березня на з'їзді партія "Голос" обрала нового керівника партії - Кіру Рудик.

"Святослав Вакарчук залишається лідером "Голосу", він буде продовжувати працювати в парламенті і розвивати партію", - підкреслюється в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що управлінський досвід Рудик допоможе в розвитку партії.

Рудик народилась 14 жовтня 1985 року, у 2008 році закінчила факультет інформатики Києво-Могилянської академії за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи і технології".

Вона є головним операційним директором (COO) Ring Ukraine - українського відділення міжнародної IT-компанії Ring.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук задекларував 13 млн гривень гонорару від акціонерного товариства Amber Production (Швейцарія) за виступи в 2016-2017 роках.

Центр соціальних і маркетингових досліджень "Социс" (Socis) повідомив, що за результатами соціологічного опитування за політичну партію "Голос", очолювану народним депутатом В'ячеславом Вакарчуком, проголосували б 2,2% визначилися з вибором респондентом.

Більше новин про: Голос Святослав Вакарчук Кіра Рудик

ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу
В Україні ввели карантин через коронавірус
Новини
Сьогодні НБУ продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні 21:48
Вакарчук і Рудик. Фото: Голос
Вакарчук більше не очолює партію "Голос" 21:40
Україна входить у фінансово-економічну кризу, - Шмигаль 20:35
ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу 19:07
Коронавірус не вплинув на терміни поставок смартфонів і ціни, - Huawei Ukraine 18:28
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
Світ на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, – Білецький 18:56
Депутат Волошин вирішив самоізолюватися після контакту з хворим коронавірусом французьким депутатом 18:44
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
більше новин
Україні залишилося виконати дві умови МВФ, - Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok