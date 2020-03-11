Вакарчук більше не очолює партію "Голос"

Політична партія "Голос", яка на останніх парламентських виборах в 2019 році набрала 5,82%, обрала своїм головою депутата Верховної Ради Кіру Рудик (фракція "Голос") замість Святослава Вакарчука.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії, передають Українські Новини.

11 березня на з'їзді партія "Голос" обрала нового керівника партії - Кіру Рудик.

"Святослав Вакарчук залишається лідером "Голосу", він буде продовжувати працювати в парламенті і розвивати партію", - підкреслюється в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що управлінський досвід Рудик допоможе в розвитку партії.

Рудик народилась 14 жовтня 1985 року, у 2008 році закінчила факультет інформатики Києво-Могилянської академії за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи і технології".

Вона є головним операційним директором (COO) Ring Ukraine - українського відділення міжнародної IT-компанії Ring.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук задекларував 13 млн гривень гонорару від акціонерного товариства Amber Production (Швейцарія) за виступи в 2016-2017 роках.

Центр соціальних і маркетингових досліджень "Социс" (Socis) повідомив, що за результатами соціологічного опитування за політичну партію "Голос", очолювану народним депутатом В'ячеславом Вакарчуком, проголосували б 2,2% визначилися з вибором респондентом.