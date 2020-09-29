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29 вересня 2020, вівторок, 05:15 6
Фінанси 2020-09-29T05:45:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк знову знизив гривню. Офіційний курс валют на вівторок

Нацбанк знову знизив гривню. Офіційний курс валют на вівторок

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

Після того, як в обмінниках Києва 28 вересня курс долара підвищився, а євро знизився, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 вересня, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD, що встановлюється ним на 28 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок, 29 вересня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,4725
1 долар США 28,3062
1 швейцарський франк 30,5452
10 ієн 2,6857
10 російських рублів 3,6012
1 євро 33,0376

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу долара для платіжних карт підвищився до 28,4220 UAH/USD. 
Крім того, економіст дав прогноз курсу долара на 2021-й рікВін упевнений, що до кінця року долар не зросте більш ніж 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари у світі, які експортуються постійно. 

Крім того, на цьому тижні НБУ вилучить з обігу монети в 25 копійок. Необхідність вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок обумовлюється тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. 


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