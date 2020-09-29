Нацбанк знову знизив гривню. Офіційний курс валют на вівторок

Після того, як в обмінниках Києва 28 вересня курс долара підвищився, а євро знизився , Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 вересня, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD, що встановлюється ним на 28 вересня.



Офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок, 29 вересня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,4725 1 долар США 28,3062 1 швейцарський франк 30,5452 10 ієн 2,6857 10 російських рублів 3,6012 1 євро 33,0376

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу долара для платіжних карт підвищився до 28,4220 UAH/USD.

Крім того, економіст дав прогноз курсу долара на 2021-й рік. Він упевнений, що до кінця року долар не зросте більш ніж 29 грн/долар. Але що буде з курсом у 2021 році, залежить від економічних показників: попиту на українські товари у світі, які експортуються постійно.

Крім того, на цьому тижні НБУ вилучить з обігу монети в 25 копійок. Необхідність вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок обумовлюється тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових.







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