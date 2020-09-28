Херсонський губернатор Гусєв не планує брати участь в місцевих виборах-2020

Голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що не має наміру брати участь в місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам. "Ні, я не буду висувати свою кандидатуру ні в мери Херсона, ні в мери будь-якого іншого міста", - сказав Гусєв. Він додав, що у нього достатньо роботи на посаді голови ОДА. "У мене велике бажання реалізувати амбітні плани з розвитку нашого чудового регіону і виконати доручення президента. І в тому числі, щоб вибори 25 жовтня пройшли вільно, демократично і люди вибрали гідних керівників органів місцевого самоврядування", - парирував Гусєв. Як повідомляли Українськi Новини, Юрій Гусєв повідомив, що кілька співробітників Херсонської обладміністрації хворіють на коронавірус. Раніше повідомлялося про те, що хворі на коронавірусну інфекцію COVID-19 українці зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, подавши Відповідає заявку до 20:00 23 жовтня. Також Кабмін затвердив правила голосування на місцевих виборах в умовах пандемії COVID-19.