Кілька працівників Херсонської обладміністрації хворіють на коронавірус

Голова Херсонської обладміністрації Юрій Гусєв заявляє, що кілька співробітників адміністрації захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це він повідомив у інтерв'ю Українським Новинам. "Я проходив тестування кілька разів, коли ми отримували лабораторно підтверджену інформацію, що окремі працівники ОДА захворіли на коронавірус. Є кілька лабораторно підтверджених випадків у працівників підрозділів ОДА", - сказав Гусєв. Він не уточнив скільки точно випадків і чи є серед них його заступники. Разом з тим, він повідомив, що адміністрація з самого початку карантину перевела деяких співробітників на дистанційну роботу. "Ми таке рішення прийняли з самого початку карантину. Багато речей відбувається дистанційно, зокрема, засідання регіональної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій", — підкреслив голова обласної адміністрації. Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила розтрату 2 млн гривень держкоштів внаслідок придбання неякісних тест-систем для діагностики коронавірусу в Херсонській області. Також МОЗ за добу зменшив кількість тестів на коронавірус на третину.