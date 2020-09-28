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28 вересня 2020, понеділок, 14:31 11
Медицина 2020-09-28T15:30:03+03:00
Українські Новини
Кілька працівників Херсонської обладміністрації хворіють на коронавірус

Кілька працівників Херсонської обладміністрації хворіють на коронавірус

Елена Новикова
Херсонська область, Херсонська ОДА, Юрій Гусєв, Коронавірус, Хворі на коронавірус
Коронавірус в Херсонській обладміністрації. Фото: pixabay
Коронавірус в Херсонській обладміністрації. Фото: pixabay

Голова Херсонської обладміністрації Юрій Гусєв заявляє, що кілька співробітників адміністрації захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це він повідомив у інтерв'ю Українським Новинам.

"Я проходив тестування кілька разів, коли ми отримували лабораторно підтверджену інформацію, що окремі працівники ОДА захворіли на коронавірус. Є кілька лабораторно підтверджених випадків у працівників підрозділів ОДА", - сказав Гусєв.

Він не уточнив скільки точно випадків і чи є серед них його заступники.

Разом з тим, він повідомив, що адміністрація з самого початку карантину перевела деяких співробітників на дистанційну роботу.

"Ми таке рішення прийняли з самого початку карантину. Багато речей відбувається дистанційно, зокрема, засідання регіональної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій", — підкреслив голова обласної адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила розтрату 2 млн гривень держкоштів внаслідок придбання неякісних тест-систем для діагностики коронавірусу в Херсонській області.

Також МОЗ за добу зменшив кількість тестів на коронавірус на третину.

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