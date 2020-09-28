З березня цього року Україна живе в умовах пандемії коронавірусу. Кожного дня по країні фіксуються все нові та нові антирекорди по захворюваності на COVID-19. У той час, коли Західну і центральну частину України лихоманить від нової хвороби і фіксується все більше і більше нових випадків захворювання, Херсонська область міцно закріпила за собою "зелену зону" епідемічної безпеки, тобто є однією з найбезпечніших у цьому плані. У той час, поки Тернопіль вже втретє потрапляє до "червоного списку", Херсонський регіон залишається лідером за кількістю найменше виявлених випадків ковіду. За весь час епідемії, на Херсонщині виявлено всього 954 випадки захворювання, у той час як найбільше зафіксовано у столиці – понад 21 тис. випадків. Позмагатися з Херсонським регіоном може хіба що Луганщина, де виявлено трохи менше 900 випадків, але не забуваємо про те, що частина Луганщини окупована і реальна цифра хворих набагато вища, аніж на підконтрольній території. Поміж тим, коронавірус вніс корективи щодо туристичних бажань наших громадян, частина яких змінила звичний відпочинок за кордоном на внутрішній туризм. Херсонщина в цьому плані для багатьох туристів стала насправді відкриттям. Тут і Чорне і Азовське моря, лимани, найбільша в Україні Олешківська пустеля, красоти Джарилгача, біосферний заповідник "Асканія-Нова". Одним словом, відпочинок на будь-який смак та гаманець. Чому та як Херсонській області вдається залишатися у "зеленій зоні" епідбезпеки Ковіду, як в регіоні розвивається туризм Українські Новини вирішили запитати голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва. Новий губернатор більше року на посаді та запевняє, що вже виконав найголовніше доручення президента Зеленського.

В інтерв’ю Українським Новинам Гусєв також розповів про те, чи готується до місцевих виборів, чому не бачить себе мером Херсону, про кордон з Кримом та чи вдасться його повернути, про "Велике будівництво", очікування врожаю, проблеми регіону та чому подарував прем’єр-міністру найбільший цього року кавун.

Ви на посаді вже більше року. Якщо говорити про доручення Президента, то за цей час що вдалося виконати, а що ні?

Я почну з першого доручення, яке доручив мені Президент України Володимир Зеленський у день представлення у якості голови Херсонської обласної державної адміністрації і яке чула уся країна, – побудувати нові тимчасові КПВВ на адмінкордоні з Кримом,- "Чонгар" і "Каланчак". Як я і обіцяв Президенту, 15 листопада ми їх відкрили. І сьогодні це, на думку Міністерства реінтеграції ТОТ та багатьох експертів, найкращі КПВВ. А наш досвід зі створення сервісних зон на КПВВ, переймають для забезпечення адмінпослуг громадяни України, які живуть на території окупованого Донбасу.

Ми також говорили з Президентом про нові підходи до габаритно-вагового контролю, які дозволять зберегти дороги, що руйнуються перевантаженими фурами. Станом на сьогодні в області функціонує два стаціонарних пункти габаритно-вагового контролю. І вже у жовтні-листопаді цього року на Херсонщину надійдуть вагові комплекси, які здійснюватимуть автоматичний ваговий контроль у русі WIM (WeighInMotion) без необхідності зупинки транспортного засобу.

Ми вже побудували низку об’єктів в рамках національної програми Президента України "Велике Будівництво". У червні 2020 року, під час робочої поїздки до Херсонської області, Президент України урочисто відкрив поле "Дніпро" стадіону "Енергія" в Новій Каховці і це був перший повністю завершений об’єкт всеукраїнської програми 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 стадіонів. Наразі ми повністю завершили роботи вже на 9 таких об’єктах.

Далі. Після візиту Президента на Херсонщину 20 серпня цього року, ми також отримали доручення закінчити будівництво першої черги мостопереходу ХБК-Таврійський – це відомий довгобуд обласного центру. Негайно були відновлені роботи на об’єкті, а 17 вересня парламент проголосував за зміни до бюджету, якими передбачено 300 млн. грн на добудову мостопереходу. До 1 травня наступного року, як доручив Президент, ми маємо запустити рух по першій черзі мостопереходу.

Наступне. Ми розробили концепцію нового українського села, і вже 7 жовтня ми плануємо презентувати її на рівні Уряду.

Поки що лишається невирішеним питання реконструкції злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Херсон", яка знаходиться в експлуатації понад 35 років і за цей час капітально не ремонтувалась. Але над цим ми працюємо спільно з Міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

Це все командна робота, і я глибоко переконаний, що доручення Президента мають виконуватись неухильно.

Чи великий потік громадян наразі через пункти пропуску в Крим?

Я кожного дня отримую статистику перетину адмінкордону. Зараз він незначний, тому що є певні карантинні обмеження і у нас, і на території Криму. За минулу добу, наприклад, на КПВВ "Каланчак" здійснили перетин адмінкордону 727 осіб. На в’їзд на материкову України 367, на виїзд - 360.

Це все наші громадяни чи по-різному?

Це люди, які мають законне право на перетин адмінкордону. Переважно українці, які живуть на тимчасово окупованій території, або люди, які їдуть до родичів, перетинаючи адміністративний кордон, який є лише у нас в Херсонській області.

Була ситуація, коли адмінкордон з Кримом просто закрили…

Була ситуація, коли Уряд ухвалив рішення про тимчасові обмежувальні заходи щодо перетину адмінкордону та роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї. Підкреслю, це було обмеження перетину, а не закриття адмінкордону: за певними категоріями громадян лишалось право на перетин. Рішення про обмеження було прийнято на позачерговому засіданні 7 серпня у зв’язку із тим, що в окупованому Криму, за оцінкою експертів, була висока ймовірність заниження реальних показників захворюваності на COVID-19. Повноцінну роботу КПВВ було відновлено наприкінці серпня, станом на сьогодні КПВВ працюють.

Ви, мабуть, знаєте, що через ситуацію із хасидами на пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, цей пункт пропуску було закрито. Що має відбутися у Херсонській області чи Україні, щоб закрили кордон із Кримом?

Якщо це несе загрозу і небезпеку для громадян України на материковій частині, то я переконаний, що Уряд відреагує вчасно. Яким саме чином, це необхідно обговорювати. Уряд приймає ті рішення, які потрібні для забезпечення, з одного боку, прав і свобод, а з іншого – безпеки усіх громадян України.

Щоб закінчити питання Криму, на ваш погляд, чи вдасться діючій владі повернути Крим у склад України?

Ніхто у світі не сумнівається, що Президент Володимир Зеленський хоче повернути мир на українську землю та контроль над тимчасово окупованими територіями. Це стосується і Донбасу, і Криму. І я не сумніваюсь, що державні прапори України повернуться на адмінбудівлі не лише Донецька і Луганська, а і Сімферополя, і Севастополя.

Ви згадали про програму Президента "Велике будівництво". Як вона реалізовується, окрім відкриття футбольного поля у Новій Каховці? Що зараз з дорогами у вас?

Звичайно, програма реалізовується. Іде спільна робота Уряду, ОДА і органів місцевого самоврядування в рамках програми "Велике будівництво". Карту ремонту доріг можна побачити – вона у відкритому доступі на нашому офіційному сайті. Більше того, я щодня в режимі онлайн спостерігаю за ходом будівництва завдяки WEB-камерам, які встановлено на усіх об’єктах.

Зокрема, вже завершено ремонтні роботи на 39 об’єктах, у рамках програми на Херсонщині до початку жовтня також буде завершено капітальний ремонт двох мостових переходів через Милівську та Новокаїрську балки на трасі Т-04-03 Мар’янське – Берислав, а це були ділянки з дуже високою аварійністю - до 100 аварій на рік.

В ці дні завершують роботи на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Просто зараз ремонтується Р-47 - автомобільна дорога загального користування державного значення Херсон – Нова Каховка – Генічеськ. А це під’їзд до смт Асканія-Нова, де розташований відомий туристичний об’єкт – однойменний біосферний заповідник, який цьогоріч відвідала велика кількість гостей області, в тому числі делегація журналістів у рамках президентської ініціативи "Мандруй Україною".

Буквально цими вихідними я відвідував курортний Скадовськ, бачив, як вже відремонтували дорогу до цього чудового дитячого курорту державного значення, якістю задоволений.

Розпочато будівництво дороги – Приморське – Лазурне на Чорноморському узбережжі.

Загалом програмою "Велике будівництво" охоплені ділянки доріг, деякі з яких не ремонтувалися навіть не роками, а десятиліттями.

Цього року заплановано відремонтувати понад 170 км доріг. У порівнянні, в 2010 це було 1,5 км, в 2012 - менше 5-ти. Тобто наразі обсяг ремонтних робіт на дорогах Херсонщини більше, ніж за останні 10 років.

Та програма "Великого будівництва" стосується не лише доріг, але і приймальних відділень лікарень, дитячих садочків, шкіл, стадіонів – це загалом 28 об’єктів, частина з яких, як я вже казав, вже здана в експлуатацію. А на наступний рік ми спільно із міністром розвитку громад і територій пропонуємо долучити до "Великого будівництва" розвиток зрошення. Для нас це критично важливо в плані розвитку регіону, адже дозволить реалізувати пілотні проекти по розширенню зрошувальних земель на півдні України. А це додаткові робочі місця, нові можливості для галузей переробки, експорту і багатьох критично важливих для регіону речей.

Ви мабуть знаєте, що в рамках програми будівництва доріг гроші виділяються із коронавірусного фонду, тобто з фонду, у який гроші закладені на боротьбу з COVID-19. Влада потрапила під нещадну критику через це…

Ви, мабуть, знаєте, що Херсонщина - один із регіонів, де найнижчі показники випадків коронавірусу і наш регіон стабільно перебуває у "зеленій зоні".

Про це ми ще поговоримо. Питання в тому, чи нормально, коли гроші на будівництво, зокрема, доріг, виділяються із ковідного фонду? Плюс, якщо врахувати, що МВФ давав Україні гроші, зокрема, і на боротьбу з коронавірусом.

По-перше, МВФ виділяє гроші на макрофінансову стабільність. І це важливо. По-друге, гроші перерозподіляє Верховна Рада своїми рішеннями і внесеннями змін до закону про Державний бюджет. Наскільки мені відомо, - і про це говорив також Прем’єр-міністр і народні депутати, - внесенопроєкт держбюджету на 2021 рік. Ним, зокрема, і буде передбачено кошти і на боротьбу з коронавірусом, і для реалізації великих інфраструктурних об’єктів, які країна чекає десятиліттями.

Херсонська область зараз знаходиться у "зеленій зоні" епіднебезпеки через Ковід. Як вдається тримати такий низький рівень захворюваності?

Ми про це говорили під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який, власне, сказав, що Херсонська область є однією із лідерів з боротьби з коронавірусом. Чому?

Тому що ми задовго до рішення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка прийняли рішення про обов’язкове тестування всіх хворих на ГРВІ і на пневмонію. Зараз це роблять вже всі регіони.

Також ми прийняли рішення про те, що протягом однієї доби з виявлення нового лабораторно підтвердженого випадку, необхідно зробити тестування всьому колу контактних осіб. За моїм переконанням, і це підтверджують експерти, якщо це не зробити протягом першої доби, то кількість захворювань збільшується у геометричній прогресії.

Ну і ефективна командна робота в районах, де залучаються не лише представники відповідних медичних установ, а і представники державних адміністрацій, Національна поліція. У нас налагоджена робота COVID-патрулів у складі представників адміністрації, Держпродспоживслужби та правоохоронців – їх в ці дні працює близько 20 в області.

Ми здійснюємо широку інформаційну кампанію, аби люди виконували всі рекомендації МОЗ, носили маски і робили ті речі, які фактично рятують життя.

Чи часто ви проходите тестування на ковід?

Я проходив тестування кілька разів, коли ми отримували лабораторно підтверджену інформацію, що окремі працівники ОДА захворіли на коронавірус.

Чи були випадки захворювання серед працівників ОДА?

Є кілька лабораторно підтверджених випадків у працівників підрозділів ОДА.

Але поміж тим, чи приймалось рішення про переведення працівників на дистанційну роботу?

Ми таке рішення прийняли від самого початку карантину. Багато речей відбувається дистанційно, зокрема, засідання регіональної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Літо цього року фактично було сухим. Тому, чи очікується висока врожайність цьогоріч в області?

Дійсно, погодні умови для Херсонщини цього року були несприятливі. Волога в ґрунтах менша, аніж торік. Відповідно, і врожайність по раннім зерновим гірша, ніж минулорічна: якщо у 2019 році вона перевищувала 34 центнера з гектару, то цього року - трохи більше 32. Те саме стосується і плодово-овочевих – також маємо певне зменшення врожайності. Зокрема, середня урожайність овочів відкритого ґрунту склала цьогоріч 252,6 ц/га – це майже на 4 ц/га менше відповідного періоду минулого року. Саме тому ми говоримо про те, що для нас критично важливим є розвиток зрошення. Це зменшить ризики через погодні умови.

Тим не менш, врожай кавунів порадував багатьох цьогоріч. Нещодавно під час візиту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на Херсонщину, ви йому подарували величезний кавун…

Найбільший цього сезону – майже 28 кг.

Шмигаль с арбузом. Фото: Укрінформ

А що цей подарунок значив?

Повторюсь, ми з Прем’єр-міністром говорили про зрошення. В контексті цього він відвідав Інститут зрошуваного землеробства НААН в нашому регіоні. Без зрошення за кілька років ми будемо мати величезну проблему. І це стосується, у тому числі, баштанних культур. Херсонщина – це не тільки найкращі кавуни, але і томати, продукція переробки яких прямує у різні регіони України , а також на експорт.

Чи не був прем’єр-міністр здивований таким подарунком?

Він був приємно здивований. Наскільки мені відомо, то на одному із засідань Кабінету Міністрів України цей кавун порізали і пригостили членів Уряду прямо на засіданні. А для нас це можливість заявити про неймовірні можливості нашого регіону щодо розвитку зрошення, сільського господарства, переробки.

Вам, як голові Херсонської ОДА, не образливо, коли Президент щороку купається у Чорному морі в Одесі, а не на Херсонщині? Чому йому більше симпатизує море в Одесі?

Ви, напевно, бачили звернення Президента до Дня Конституції на фоні моря – то це було на Херсонщині. І я вам скажу, що Президент цього року купався в морі не лише на Одещині.

Щодо туризму. Дуже багато наших громадян у зв’язку із ситуацією коронавірусу обирають внутрішній туризм. Як Херсонщина розвиває внутрішній туризм? Чи бачите ви в цьому плані перспективу, в тому числі, коли закінчиться епідемія. Чи можна очікувати, що зацікавленість до Херсонського регіону серед наших туристів зросте?

Я бачу в цьому неймовірні можливості і перспективу. І президентська акція "Мандруй Україною" розпочалась саме з Херсонщини. І те, що у нас є і Чорне, і Азовське море, найбільша піщана пустеля "Олешківські піски", неймовірні плавні нижнього Дніпра, найбільший штучний ліс, чудові вина – це все ті можливості нашого регіону, які ми маємо як для внутрішніх, так і для іноземних туристів.

Минулого року ми прийняли більше 4 млн туристів. Цього року ще не підбивали підсумки літнього туристичного сезону, адже фактично він ще триває. Тож ми зробимо це 2 жовтня. Проте, Херсонщина чудова не лише влітку. У нас є гастрономічні тури, зараз ми працюємо над тим, щоб запропонувати туристам тури на осінньо-зимовий період.

Ми розширюємо географію перельотів з Херсонського міжнародного аеропорту. Зокрема, влітку запрацював рейс – "Херсон – Львів", який був дуже популярним.

Так, нам потрібно ще багато зробити: це стосується і доріг, і якісної інфраструктури, і будівництва готелів високого рівня для вимогливих туристів. Але люди, які раніше обирали закордонний відпочинок, а цього року приїхали в наш регіон, кажуть, що обов’язково повернуться.

У нас будуються дороги, у нас неймовірні красоти Джарилгача, Арабатської стрілки, Тендрівської коси, подібного немає в інших країнах світу. Я бачив, як українці дивуються, наскільки мальовнича у нас Херсонщина і що це Україна. Тому я пропоную всім, плануючи відпочинок, в першу чергу думати про Херсонську область.

Іноземці також відпочивають на Херсонщині?

Цього року їх було небагато у зв’язку з карантином. Ви знаєте, що авіаперельоти, у тому числі компанії RyanAir, яка запустила у грудні минулого року рейси до Кракова, були скасовані. Карантин вніс багато коректив, і в першу чергу це стосується туристичної індустрії.

Чи відпочивали Ви цього року? Якщо так, то де саме?

Я відпочивав цьогоріч на Арабатській стрілці з родиною. Я навчався в Херсоні, тут познайомився з дружиною, але з 2003 по минулий рік жив у Києві. Тож я був щасливий показати своїм дітям неймовірний регіон, і вони отримали справжнє задоволення від відпочинку.

Говорячи про Херсонську область, слід також згадати боротьбу з корупцією і активістів, які постійно шукають подібні факти. Нажаль, відома в країні антикорупційна активістка Катерина Гандзюк в результаті нападу на неї померла від отриманих травм. Поміж тим, вона фіксувала багато фактів корупуційцної діяльності в області. Зокрема, це стосується лісу та інших сфер. Чи аналізували ви ці факти, на які вона звертала увагу?

Ми проводимо велику роботу по боротьбі з корупцією і злочинністю в регіоні. Щотижня я проводжу координаційні наради з керівниками правоохоронних органів регіону. Ми передаємо ті скарги, які надходять до мене і від громадських організацій, і від окремих людей. Це стосується, у тому числі, незаконних вирубок лісу. Активно працює з цього приводу екологічна інспекція, розслідуються кримінальні провадження. У багатьох випадках ми звертаємося до київського керівництва правоохоронних органів з проханням провести перевірку тієї роботи, яку проводять регіональні керівники правоохоронних органів, тому що люди скаржаться і на неефективну роботу. Зараз я здійснюю робочі візити в райони разом з правоохоронними органами: ми спілкуємося з людьми, вони можуть звернутися стосовно тієї чи іншої проблеми. Я чую, що люди говорять про діяльність правоохоронних органів і правоохоронці знають про те, що я обов’язково реагую у випадку неефективної діяльності. Тому мені приємно, що люди відзначають ефективність роботи правоохоронців за останній рік і я переконаний, що ми маємо покращити і взаємодію, і ефективність роботи органів виконавчої влади і правоохоронних органів в нашому регіоні. З перших днів своєї роботи я наголошував і наголошую, що у нас має бути все по закону і закон має бути один для усіх.

Чи співпрацюєте Ви з антикорупційними активістами області?

Багато хто приходить до мене. Це і представники громадських організацій, активісти, які висловлюють своє бачення того, що відбувається в регіоні для того, щоб я відреагував.

Чи можете ви гарантувати, що в Херсонські області не повторяться вбивства анти корупціонерів і громадських активістів, як це сталося з Катериною Гандзюк?

Я можу гарантувати, що докладу максимум зусиль, щоб те, що відбулося з Катериною, не повторилось в Херсонській області. І я гадаю, що висновки має зробити не лише обласна влада Херсонщини, а і правоохоронні органи України. Я сподіваюся, що такі висновки зроблені.

Як зараз в регіоні з гральним бізнесом, який нещодавно було легалізовано? Чи є проблеми з цим?

Минулого року, у жовтні, за моєю ініціативою в Херсоні відбувся Перший український форум грального бізнесу. Ми залучили до участі в ньому представників із Грузії, де гральний бізнес працює. Якраз досвід цієї країни і надихнув нас на те, що Херсонщина може стати успішним проектом легалізації грального бізнесу, залучення інвестицій та створення робочих місць. Тоді,під час форуму, з народними депутатами ми обговорювали ідею створення регіональної гральної зони в Херсонській області. А минулого тижня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення розглянути це у відповідності до прийнятого закону. І зараз ми вже розробляємо концепцію гральної зони для нашої області.

25 жовтня в країні місцеві вибори. Є приклади, коли керівники областей висувають свої кандидатури у мери. Чи будете висуватись у мери Херсону?

Ні, я не буду висувати свою кандидатуру ні в мери Херсона, ні в мери будь-якого іншого міста.

Чи думали ви про це? Можливо була пропозиція від Президента?

Ні. У мене багато роботи на посаді голови ОДА. Я маю велике бажання реалізувати амбітні плани по розвитку нашого чудового регіону та виконати доручення Президента України. І в тому числі, щоб вибори 25 жовтня пройшли вільно, демократично, і люди обрали достойних керівників органів місцевого самоврядування.

Чи будуть представники ОДА спільно з поліцією патрулювати вулиці під час виборів, як це зараз роблять ковід-патрулі?

Ми будемо вживати всі необхідні заходи для убезпечення наших громадян від можливого зараження коронавірсною хворобою. Та вони будуть залежати, в першу чергу, від епідемічної ситуації.

Дозволю згадати гучний скандал із виступом гурту "Степ" в приміщенні Херсонської облради. Після цього ви звільнили керівника апарату. Чому ви прийняли саме таке рішення попри те, що самі артисти критикували вас за це?

При всьому тому, що гурт "Степ" відомий не тільки в нашому регіоні, але і у всій країні, подібні виступи з напівоголеними танцями я вважаю доречними у нічних клубах, але точно не в сесійній залі облради.

Тож відповідальність за це понесли ті, хто приймав відповідні рішення.

Окрім керівника апарату, хто ще поніс покарання?

Мою заступницю було переведено на посаду радниці (пізніше вона звільнилась за власним бажанням), дисциплінарне покарання понесли окремі посадовці управління культури.

Бліц. Скільки доручень президента Зеленського у відсотковому співвідношенні Ви виконали?

Головне доручення, яке мені ставив Президент під час призначення і представлення в регіоні – це будівництво нових КПВВ, і це доручення виконано. Інші ми з вами детально обговорили на початку нашої розмови. Наразі вони виконуються – це стосується і будівництва мостопереходу, і розробки концепції нового українського села, і всього того, про що ми говорили з Президентом під час його робочих візитів на Херсонщину. Повторюсь, доручення Президента мають виконуватись неухильно.

На якому автомобілі їздите?

Toyota Camry 2007 року.

Найдорожча покупка в житті?

Зараз ми з дружиною придбали в кредит квартиру. Попередню угоду підписали ще у 2018 році, коли я працював у банківській сфері і міг собі це дозволити. Протягом останнього року я не зміг здійснювати платежі, і дружина взяла кредит. Це найбільше придбання нашої родини.

Чому звільнилися з Міністерства оборони у 2016 році?

Це було моє рішення. Воно стосувалося багатьох питань, що стосувались системних реформ сектору нацбезпеки та оборони, а також простого людського виснаження та перевтомлення. Бо у ті перші роки війни доводилось жити на роботі та працювати 24/7. Але я радий, що в 2014-2016 був разом з Давідом Арахамією та багатьма іншими був частиною великої реформаторської команди "волонтерського десанту" і мав честь запроваджувати перші стандарти НАТО, нову логістику та ті реформи, які сьогодні вже є невід’ємною частиною наших Збройних Сил України.

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