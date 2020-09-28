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28 вересня 2020, понеділок, 15:30 10
Суспільство 2020-09-28T17:15:03+03:00
Українські Новини
Сім'ям загиблих в катастрофі літака Ан-26 виплатять 1,5 млн гривень, - ОП

Сім'ям загиблих в катастрофі літака Ан-26 виплатять 1,5 млн гривень, - ОП

Валерия Драгомирова
Ан-26, Володимир Зеленський, Авіакатастрофа Ан-26, компенсація сім'ям загиблих
Авіакатастрофа АН-26. Фото: facebook/dbr.gov.ua
Авіакатастрофа АН-26. Фото: facebook/dbr.gov.ua

Сім'ям загиблих в катастрофі літака Ан-26 Збройних сил біля Чугуєва (Харківська область) буде виплачена Матеріальна допомога в сумі 1,5 млн гривень до 19 жовтня.

Про це за підсумками селекторної наради Володимира Зеленського з представниками Кабінету Міністрів і правоохоронних органів йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у Міністерства оборони є достатні кошти для здійснення цих виплат. Він зазначив, що кожна сім'я загиблих отримає приблизно 1,5 млн гривень. Виплати мають відбутися протягом наступних трьох тижнів, коли буде проводитися ДНК-експертиза тіл загиблих", - сказано в ньому.

Зеленський зазначив, що необхідно зробити все можливе для спрощення бюрократичних процедур, щоб допомога могла бути виплачена в терміновому порядку.

Згідно з повідомленням, зараз родичам загиблих надається психологічна допомога.

Триває розшифровка "чорних ящиків", а в Державне бюро розслідувань спрямовані плівки із записами голосів екіпажу.

Міністр оборони Андрій Таран поінформував, що використання літаків Ан-26 заборонено до завершення розслідування авіакатастрофи.

Як повідомляли Українськi Новини, увечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва при спробі скоєння аварійної посадки розбився літак Ан-26.

На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів Харківського військового училища і 7 членів екіпажу).

25 з них загинули під час аварії.

Пізніше в лікарні помер ще 1 військовослужбовець, який був госпіталізований.

Один курсант, який вижив, в лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.

 ДСНС закінчила роботи на місці падіння АН-26 Збройних сил в Харківській області.

Крім того, диспетчер дозволив АН-26 з курсантами посадку лише через хвилину після запиту.

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