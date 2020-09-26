Ан-26 з курсантами дозволили посадку тільки через хвилину після запиту, - Кучер

Диспетчер відповів тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 з курсантами, який зазнав краху .

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер під час брифінгу, повідомляє пресслужба ХОДА.

"За моєю інформацією, з моменту, коли пілот запросив посадку, люди, що відповідають за цю посадку, відповіли тільки через хвилину. Нібито це сталося через те, що посадили інший борт. При цьому ми повертаємося до того, що на той момент було відомо, що один з моторів не працював, - розповів журналістам глава ХОДА. - Тут потрібно з'ясувати - яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А через хвилину, ми знаємо, що, на жаль, наші хлопці зазнали аварії на цьому літаку", - сказав він.

За інформацією керівника області, вирішальне слово має бути за слідством і відповідними комісіями. Але Олексій Кучер наполягає на ретельній відпрацювання версії про халатність.

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