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27 вересня 2020, неділя, 16:24 7
Силові структури 2020-09-28T10:15:03+03:00
Українські Новини
ДСНС закінчила роботи на місці падіння АН-26 Збройних сил в Харківській області

ДСНС закінчила роботи на місці падіння АН-26 Збройних сил в Харківській області

Александр Савич
Ан-26, дснс, авіакатастрофа, пошуково-рятувальні роботи, Авіакатастрофа Ан-26
Місце падіння літака АН-26. Фото: ОП
Місце падіння літака АН-26. Фото: ОП

Державна служба надзвичайних ситуацій закінчила роботи на місці падіння літака АН-26 Збройних сил в Чугуєві Харківської області, в той час, як стан здоров'я єдиного вцілілого в авіакатастрофі АН-26 курсанта покращився.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"Підрозділами ДСНС роботи на місці падіння АН-26 в Харківській області завершено. Від ДСНС були підключені 70 осіб особового складу та 10 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на сьогодні проводяться слідчі дії стосовно падіння літака.

Як повідомляли Українські новини, диспетчер дозволив АН-26 з курсантами посадку лише через хвилину після запиту.

 

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