ДСНС закінчила роботи на місці падіння АН-26 Збройних сил в Харківській області

Державна служба надзвичайних ситуацій закінчила роботи на місці падіння літака АН-26 Збройних сил в Чугуєві Харківської області, в той час, як стан здоров'я єдиного вцілілого в авіакатастрофі АН-26 курсанта покращився .

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"Підрозділами ДСНС роботи на місці падіння АН-26 в Харківській області завершено. Від ДСНС були підключені 70 осіб особового складу та 10 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на сьогодні проводяться слідчі дії стосовно падіння літака.

Як повідомляли Українські новини, диспетчер дозволив АН-26 з курсантами посадку лише через хвилину після запиту.

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