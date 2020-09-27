Стан курсанта, який вижив в авіакатастрофі поліпшується. Лікарі відзначають позитивну динаміку

20-річний курсант В'ячеслав Золочевський, який єдиний вижив в авіакатастрофі Ан-26 , почуває себе краще. Про це повідомляє старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук, передає АрміяInform.

Стан здоров'я вижив курсанта має позитивну динаміку.

"Стан здоров'я курсанта В'ячеслава Золочевського, який єдиний вижив в катастрофі 25 вересня, поки оцінюється як середньої тяжкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного.

За словами військового медика, хлопець почуває себе добре, спілкується з лікарями і рідними, найближчим часом його зможуть відвідати друзі з університету", - повідомляє АрміяInform.

Як повідомляли Українські Новини, диспетчер дозволив посадку тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 з курсантами.

Крім того, Зеленський заборонив навчальні польоти літаків АН-26 та їх аналогів.

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