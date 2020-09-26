підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Події
  • Авіакатастрофа під Чугуєвом: опубліковані імена всіх загиблих
26 вересня 2020, субота, 20:43 6
Події 2020-09-28T11:00:05+03:00
Українські Новини
Авіакатастрофа під Чугуєвом: опубліковані імена всіх загиблих

Авіакатастрофа під Чугуєвом: опубліковані імена всіх загиблих

Валерия Драгомирова
авіакатастрофа, Авіакатастрофа Ан-26
Авіакатастрофа Ан-26. Фото: Fcebook/ facebook.com/hnups
Авіакатастрофа Ан-26. Фото: Fcebook/ facebook.com/hnups

У Харківському національному університеті Повітряних сил ім. Івана Кожедуба опублікували імена курсантів і військових, які загинули під час катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом

Про це йдеться в повідомленні університету в соцмережі Facebook. 

Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76:

  • майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
  • капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
  • капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
  • старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
  • старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
  • прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
  • прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
  • молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,
  • солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
  • солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
  • солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
  • солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
  • солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
  • солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
  • сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
  • старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
  • солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
  • солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
  • солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
  • солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
  • солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
  • старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
  • солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Загиблі в авіакатастрофі Ан-26Загиблі в авіакатастрофі Ан-26

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС закінчила роботи на місці падіння АН-26 Збройних сил в Харківській області.

Крім того, диспетчер дозволив АН-26 з курсантами посадку лише через хвилину після запиту.

 

Більше новин про: авіакатастрофа Авіакатастрофа Ан-26

Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін
Новини
Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції, - "А-95" 11:19 Інфографіка
Через COVID-19 у викладачів і учнів у Рівному 20 класів відправили на самоізоляцію 10:59
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Суд визнав "Київенерго" банкрутом 10:40
У Луганській області другий день гасять лісову пожежу 10:32
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Партія "За майбутнє" висунула майже 30 тисяч кандидатів 14:01
Шмигаль нічого не знає про своє бажання перепідпорядкувати "Укргідроенерго" Кабміну 10:11
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції, - "А-95" 11:19 Інфографіка
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Як оформити автоматичне нарахування пенсії не виходячи з дому: У ПФУ назвали алгоритм дій 05:30
Карантин в Україні триває 200 днів: які обмеження діють у "коронавірусних" зонах 08:25
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
більше новин
Україна 201-й день на карантині. Які обмеження діють в регіонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok