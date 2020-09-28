Зміни в обмеженні роботи транспорту в період карантину не плануються, - Степанов

В той час, як в Україні в понеділок, 28 вересня, оновили карантинні зони, в Кабміні заявили, що не мають наміру вносити зміни в період карантину в режим роботи громадського транспорту в частині кількості пасажирів, які можуть перебувати в салоні. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. Він нагадав, що в період дії карантину кількість пасажирів, які можуть перевозиться в громадському транспорті, обмежена кількістю сидячих місць. "Ці правила загальні на всій території країни. Вони не змінювалися, не змінюються і не плануються змінюватися", - повідомив міністр. Степанов назвав рішення перевізників і органів місцевого самоврядування брати більшу кількість пасажирів безвідповідальним і звинуватив їх у байдужості до здоров'я українців. За його словами, транспорт в період епідемії є одним з місць підвищеного ризику зараження через перебування великої кількості людей в замкнутому просторі. Як повідомляли Українські Новини, Тернопіль, потрапив з 28 вересня в "червону зону" епідемічної небезпеки, введе особливий режим роботи міського транспорту та змішаний формат навчання в школах. Раніше повідомлялося про те, що у комунальників немає розпорядження КМДА про перевезення пасажирів тільки на половині місць для сидіння, тому воно не виконується.