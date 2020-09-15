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15 вересня 2020, вівторок, 17:17 8
Транспорт 2020-09-15T19:15:03+03:00
Українські Новини
Розпорядження КМДА про перевезення пасажирів тільки на половині місць для сидіння немає

Розпорядження КМДА про перевезення пасажирів тільки на половині місць для сидіння немає

Кира Молчанова
Карантин, Київ, громадський транспорт, помаранчева зона
Карантин. Фото: Фото: pexels
Карантин. Фото: Фото: pexels

Наразі немає розпорядження Київської міської державної адміністрації про здійснення перевезення громадським транспортом тільки в кількості 50% місць для сидіння. Це один із заходів, які повинні бути в містах "помаранчевої зони".

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Відповідного юридичної розпорядження КМДА (про такі обмеження), яке зобов'язувало б виконувати комунальними підприємствами ці заходи, немає", — сказало джерело.

Тільки при наявності цього документа комунальні підприємства, які здійснюють перевезення громадським транспортом, зобов'язані дотримуватися норми "50% місць для сидіння".

Як повідомляли Українські Новини, 14 вересня обмеження через віднесення Києва до "помаранчевої зоні" епіднебезпечності набрали чинності, згідно з якими перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

14 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 905 до 159 702, кількість померлих від захворювання збільшилася на 53 людини до 3 264  порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 18% , нових летальних випадків — на 60,6%.

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