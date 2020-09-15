Розпорядження КМДА про перевезення пасажирів тільки на половині місць для сидіння немає

Наразі немає розпорядження Київської міської державної адміністрації про здійснення перевезення громадським транспортом тільки в кількості 50% місць для сидіння. Це один із заходів, які повинні бути в містах "помаранчевої зони" .

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Відповідного юридичної розпорядження КМДА (про такі обмеження), яке зобов'язувало б виконувати комунальними підприємствами ці заходи, немає", — сказало джерело.

Тільки при наявності цього документа комунальні підприємства, які здійснюють перевезення громадським транспортом, зобов'язані дотримуватися норми "50% місць для сидіння".

Як повідомляли Українські Новини, 14 вересня обмеження через віднесення Києва до "помаранчевої зоні" епіднебезпечності набрали чинності, згідно з якими перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

14 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 905 до 159 702, кількість померлих від захворювання збільшилася на 53 людини до 3 264 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 18% , нових летальних випадків — на 60,6%.

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