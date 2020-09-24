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24 вересня 2020, четвер, 21:58 12
Суспільство 2020-09-24T23:30:02+03:00
Українські Новини
З понеділка Тернопіль вводить особливий режим міського транспорту і змішане навчання в школах

З понеділка Тернопіль вводить особливий режим міського транспорту і змішане навчання в школах

Елена Новикова
Карантин, Посилення карантину, червона зона
Карантин у Тернополі. Фото: pexels
Карантин у Тернополі. Фото: pexels

У Тернополі вводять змішаний формат навчання в школах і особливий режим роботи міського транспорту, після того як місто потрапило з 28 вересня в "червону зону" епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

З його слів, рішення щодо обмежень у Тернополі прийнято спільно з регіональною комісією Тернопільської області.

Під час засідання регіональна комісія повідомила, що буде запроваджено особливий порядок роботи міського транспорту та особливий режим навчального процесу, зокрема змішане навчання в школах.

Крім того, в Тернополі з 28 вересня буде обмежено посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення, при цьому висадку пасажирів дозволено.

Також обмежено: прийом відвідувачів в установах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торгового і побутового обслуговування (за винятком торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням).

Як повідомляли Українськi Новини, за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер, 24 вересня, в "червоній зоні" залишилися Бережани Тернопільської області.

Крім того, за весь час пандемії COVID-19 в Тернопільській області виявили 12 334 випадків зараження.

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